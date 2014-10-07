بسیاری از مشکلات و خرده شرارت ها در سیستان و بلوچستان ریشه در فقر اقتصادی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی صبح امروز در دیدار با مدیر کل بهزیستی سیستان و بلوچستان به مناسبت هفته ناجا در راستای بررسی راهکار های مقابله و پیشگیری از آسیب های اجتماعی بیان داشت: وظیفه پلیس تنها برخورد با شرارت‎ها نیست.

وی در این دیدار که به مناسبت هفته ناجا برگزار شد اذعان داشت: این نهاد می‎تواند از ارتباط خوبی که با معاونت اجتماعی بهزیستی دارد در زمینه پیشگیری و رفع طیف زیادی از مشکلات جامعه گام بردارد.

وی گفت: نیروی انتظامی همواره قرابت و نزدیکی بسیاری با سازمان بهزیستی داشته و شاه بیت این تعامل آسیب‌های اجتماعی است که هر دو دستگاه برای مقابله و حذف آن در جامعه تلاش می کنند.

وی بیان داشت: معاونت اجتماعی و تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی استان آمادگی دارد تا آسیب‌های اجتماعی مورد بررسی را پس از کارشناسی و برآوردهای لازم اطلاعات در اختیار بهزیستی قرار داده تا برای حل این آسیب‌ها با تعامل موجود در راستای حل آن اقدام شود.

رحیمی گفت: به همین منظور به زودی هیئتی از نیروهای دلسوز نیروی انتظامی برای تعامل بیشتر و همکاری گسترده‌تر با بهزیستی استان با رویکرد و نگاه اجتماعی برای بررسی چالش‌ها و آسیب‌های اجتماعی تشکیل خواهد شد.

وی تاکید کرد: برای حل معضلات و آسیب‎های اجتماعی باید همه دستگاه‎ها به نوعی هم‌افزایی و تعامل داشته باشند تا بتوانند از این ظرفیت و قابلیت به نفع مردم و به ویژه جامعه هدف بهزیستی بهره‎گیری دو چندان داشته باشند.

فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه رویکرد نیروی انتظامی مبتنی بر مردم محوری است افزود: سازمان بهزیستی به عنوان حوزه‎ای که درگیر مسائل مختلف اجتماعی بوده و ارتباط تنگاتنگی با عموم مردم دارد باید پیشرو در این امر بوده و در بحث اشتغالزایی نیز گام‎های مهمی بردارد.

احداث پایگاه های اورژانس اجتماعی به کاهش آسیب ها کمک کرده است

مدیرکل بهزیستی سیستان و بلوچستا نیز در این دیدار با تاکید بر تعامل بین نیروی انتظامی و این سازمان در راستای کاهش آسیب های اجتماعی بیان داشت: احداث پایگاه‎های اورژانس اجتماعی در مناطق آسیب‌زا و پرخطر از جمله تعاملات مثبت و اهداف مشترکی بوده که با تعامل نیروی انتظامی نتایج مثبتی در راستای کاهش اسیب های اجتماعی به همراه داشته است.

محمد رضا سراوانی بیان داشت: تعامل بهزیستی با فرماندهی نیروی انتظامی استان در حل بسیاری از مسائل اجتماعی از جمله امور زنان و کودکان بی‌سرپرست سازنده و تاثیر گذار بوده است.

وی عنوان داشت: نیروی انتظامی نه تنها به عنوان بازوی توانمند در برقراری امنیت منطقه شناخته می‌شود بلکه در برطرف کردن بسیاری از آسیب‎های اجتماعی نیز همراه و پشتیبان بهزیستی بوده است و نقشی تاثیر گذار دارد.