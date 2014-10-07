"رضا جعفری" سرمربی تیم واترپلو ساحلی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ رضا جعفری با دریافت حکمی از سوی محسن رضوانی به سمت سرمربی تیم ملی واترپلو ساحلی ایران تا پایان مسابقات بازی‎های آسیایی ساحلی تایلند منصوب شد.



رئیس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو همچنین با صدور ابلاغی جداگانه علی امیریان را به سمت مربی تیم ملی واترپلو ساحلی ایران تا پایان مسابقات تایلند منصوب کرد.