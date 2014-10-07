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۱۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۷:۳۹

"رضا جعفری" سرمربی تیم واترپلو ساحلی شد

"رضا جعفری" سرمربی تیم واترپلو ساحلی شد

رضا جعفری از سوی رئیس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو به عنوان سرمربی تیم ملی واترپلوی ساحلی ایران منصوب شد.

به گزارش  خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ رضا جعفری با دریافت حکمی از سوی محسن رضوانی به سمت سرمربی  تیم ملی واترپلو ساحلی ایران تا پایان مسابقات بازی‎های آسیایی ساحلی تایلند منصوب شد.

رئیس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو همچنین با صدور ابلاغی جداگانه علی امیریان را به سمت مربی تیم ملی واترپلو ساحلی ایران تا پایان مسابقات تایلند منصوب کرد.

کد مطلب 2385010

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