"رضا جعفری" سرمربی تیم واترپلو ساحلی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ رضا جعفری با دریافت حکمی از سوی محسن رضوانی به سمت سرمربی تیم ملی واترپلو ساحلی ایران تا پایان مسابقات بازیهای آسیایی ساحلی تایلند منصوب شد.
رئیس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو همچنین با صدور ابلاغی جداگانه علی امیریان را به سمت مربی تیم ملی واترپلو ساحلی ایران تا پایان مسابقات تایلند منصوب کرد.
رضا جعفری از سوی رئیس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو به عنوان سرمربی تیم ملی واترپلوی ساحلی ایران منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ رضا جعفری با دریافت حکمی از سوی محسن رضوانی به سمت سرمربی تیم ملی واترپلو ساحلی ایران تا پایان مسابقات بازیهای آسیایی ساحلی تایلند منصوب شد.
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