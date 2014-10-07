500 شهید سادات در قم وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید جواد هاشمی ضمن تبریک دهه ولایت عید قربان تا عید غدیر افزود: در اعیاد بزرگ مسلمانان در ایام مبارک دهه ولایت از والدین معظم شهدای سادات در قم تکریم و تجلیل بعمل می‌آید.

وی تعداد شهدای سادات استان قم را حدود 500 شهید والامقام ذکر کرد و اضافه کرد: این دیدار با حضور مدیران و مددکاران اداره کل و مناطق بنیاد شهید و امور ایثارگران انجام و از مقام شامخ شهدای مظلوم مکه و شهدای سادات تکریم می‌شود.

مدیرکل بنیادشهید وامور ایثارگران استان قم، تعداد شهدای مکه در قم را 6 شهید ذکر کرد و افزود: در جمعه خونین سال 1366 مکه زایران ایرانی مظلومانه در حادثه دردناک به شهادت رسیدند و لباس احرام ایشان کفن‌های خونینشان گردید.

سردار هاشمی ادامه داد: شهدا سند حقانیت جبهه حق علیه باطل هستند و خون ایشان همواره در رگهای تاریخ جوشان است، شهدایی که جرمشان اعلام برائت از امریکا و اسرائیل جنایتکار بود و امام در رسای این شهیدان فرمود، اگر هزاران مـبلغ روحانی را به نقاط عالم می‌فرستادیم تا مرز اسلام راستین واسلام آمریکایی و حکومت عدل و حـکـومت سرسپردگان مدعی حمایت از اسلام را مشخص کنیم، بصورتی چنین زیبا نمی‌توانستیم.

وی بیان داشت: تکریم خانواده‌های معظم شهدا در راستای زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت است همانطور که امام برزنده نگه داشتن روز شهادت زایران مکه معظمه تاکید فرمود.