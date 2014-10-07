افتتاح 2 مدرسه خیرساز با 35 کلاس درس در شهریار

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز با حضور ائمه جمعه، مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای تهران، فرماندار و رئیس آموزش و پرورش شهریار، دو مدرسه خیرساز تحت عناوین شادوران فاطمه پزشکی و عزیزالله پزشکی در محله نصیرآباد شهر باغستان افتتاح شد.

این دو مدرسه که به ترتیب دارای 20 و 15 کلاس درس هستند از سوی خیر نیک اندیش "واحد رهنمایان" و با هدف پیشبرد تعلیم و تربیت فرزندان این مرز و بوم احداث شده است.

همت الله هادیزاده در این مراسم با اشاره به جمعیت 125 هزار نفری دانش آموزی و هفت هزار نفری فرهنگیان شهریار اظهار داشت: آموزش و پرورش شهریار به لحاظ تعداد دانش آموز و فرهنگیان در میان سایر مناطق و نواحی آموزشی کشور دارای رتبه نخست است که این مساله اهمیت رسیدگی به وضعیت کمی و کیفی آموزش در این شهرستان را دو چندان می کند.

فرماندار شهریار عنوان کرد: آموزش و پرورش از مهمترین نهادهای کشور که است که بسیاری از فرهنگهای ملی و مذهبی را از پایه در میان آینده سازان کشور نهادینه می کند لذا برای مقابله با جنگ نرم دشمن و جلوگیری از به ثمر نشستن توطئه های آنان باید با ارائه آموزشهای لازم به کودکان و نوجوانان این نسل آینده ساز را از حیله و مکر دشمنان اگاه ساخت.

این مسئول گفت: با توجه به مهاجرپذیری شهرستانهای استان تهران و رشد جمعیتی ناشی از آن، تامین زیرساختهای اولیه و سرانه های مطلوب زندگی در حوزه های مختلف آموزشی، ورزشی، فرهنگی، تفریحی، مذهبی و... یکی از مهمترین مطالبات مردمی و اصلی ترین دغدغه مسئولان است.

وی ادامه داد: در حوزه آموزش نیز احداث شهرکهای تازه تاسیس و سایتهای مسکن مهر، بار مضاعفی برای تامین فضااهای آموزشی بر دوش مسئولان نهاده است که در این راستا با استفاده از اعتبارات دولتی اقداماتی صورت گرفته اما این کافی نیست و حضور خیرین در این عرصه بسیار کارساز و راهگشا خواهد بود لذا از حضور پررنگ خیرین مدرسه ساز باری رفع نیازهای آموزشی شهرستان تقدیر می کنم.

نمایند عالی دولت در شهریار متذکر شد: استمرار روند پیشرفت ایران اسلامی در عرصه علم و دانش نیازمند تامین زیرساختهای آموزشی برای تربیت دانش آموزان امروزی به عنوان دانشمندان و محققان برجسته آینده است که این مساله باید در اولویت اقدامات دولت و نظام قرار گیرد چراکه آینده و سرنوشت هر جامعه ای به دست کودکان و نوجوانان امروزی ساخته می شود.

در پایان این مراسم چند تن از خیرین مدرسه ساز و خیر مدرسه مورد افتتاح با اهدای لوح از سوی مسئولان مورد تقدیر قرار گرفتند.