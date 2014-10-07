هیچگونه خدماتی به تغییر دهندگان غیرمجاز کاربری اراضی ارائه نخواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اعزام اکیب های حفاظت از اراضی، ظهر سه شنبه با حضور معاون سازمان امور اراضی کشور، معاون امور عمرانی استانداری قزوین، سرپرست جهاد کشاورزی و رئیس پلیس پیشگیری استان در محل سازمان جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد.

منوچهر حبیبی در این مراسم اظهارداشت: عزم مسئولان استانی و ملی در هر دستگاه مبارزه جدی با پدیده شوم زمین خواری است و در همین رابطه در استان قزوین نیز تقسیم کاری مناسبی صورت گرفته و مبارزه با این مسئله در دستور کار شورای محافظت از بیت المال است.

وی افزود: در همین راستا هر دو هفته از دستگاه های ذیربط گزارشات لازمه اخذ می شود. همچنین از پایین ترین تا بالاترین رده اداری از دهیاران تا استاندار در رابطه با مبارزه با پدیده زمین خواری و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی توجیحات و تدابیر ضروری به عمل آمده است.

معاون امور عمرانی استاندری قزوین با اشاره به حیطه و گستره وظایف اکیب های حفاظت از اراضی، گفت: این گروه ها وظیفه دارند تا تمام نواحی بیرون از شهر و نزدیک به شهرها را زیر نظر بگیرند و شهرداری نیز در این بین نواحی حاشیه شهرها را رصد می کند.

منوچهر حبیبی گفت: وجود بنگاه های متعدد در روستاها نیز یکی از مواردی است که می تواند روند زمین خواری را تشدید کند و در همین رابطه نیز اقدامات لازم صورت خواهد گرفت تا این بنگاه ها و مشاورهای املاک بر حسب نیاز منطقه تنظیم شوند.

این مسئول با اشاره به موارد تغییر کاربری و زمین خواری در شهرستان قزوین بیان داشت: اگرچه زمین خواری و تغییر کاربری های غیرمجاز در دیگر شهرستانهای استان نیز وجود دارد و باید متوقف شود اما بهتر است عمده فعالیتهای مبارزه با زمین خواری در شهرستان قزوین متمرکز شود چرا که درخواستها برای ساخت وساز در شمال این شهرستان بسیار بیش تر از دیگر نواحی استان است.

قاسمی: آگاه سازی مردم از قانون از قلع و قمع بناها تاثیرگذارتر خواهد بود

رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان قزوین در ادامه این مراسم گفت: در جریان پروسه مبارزه با زمین خواری و تغییرکاربری های غیرمجاز نباید صرفاً به گشت ها اکتفا کرد چرا که فرهنگسازی و آگاه سازی مردم از قانون از قلع و قمع بناها تاثیرگذارتر و کم هزینه تر خواهد بود.

کمال قاسمی بیان داشت: امیدواریم که جریان حفاظت از اراضی هرگز به مرحله تخریب بنا برسد چرا که در صورت تخریب بنا دیگر زمین ارزشمند سابق احیا نخواهد شد و این مسئله می تواند ضرر و زیان های متعددی را متوجه بیت المال کند.

وی با اشاره به تشکیل گشت های مشترک نیروی انتظامی و دستگاه های مختلف بیان داشت: این گشت ها می توانند در اجرای قانون و پپیشگری از بروز تخلفات بسیار مفید باشند، چنانکه نمونه گشت مشترک نیروی انتظامی و اداره برق در نگهبانی از تجهیزات برقی سطح شهر یک نمونه موفق از این همکاری هایی از این دست است.

رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان قزوین اظهار داشت: در صورتی که مانور مشترکی میان اکیب های حفاظت از اراضی و نیروی انتظامی برگزار شود و با رسانه ای شدن آن، افکار عمومی متوجه خواهند شد که چنین گشتی تشکیل شده است، بنابراین خود را بیشتر ملزم به رعایت قوانین مربوط به اراضی خواهند دانست.

