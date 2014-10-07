تشریح برنامه های هلال احمر در هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مجتبی سیف در این باره توضیح داد: جمعیت هلال‌احمر در هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی مانورهای تخصصی در شرایط واقعی (اسکان، تخلیه اضطراری و...) در سطوح شهرستانی و استانی در ادارات و مدارس با همکاری اعضای کارگروه امداد و نجات و آموزش همگانی برگزار خواهد کرد.

وی به برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های امداد و نجات اشاره کرد و افزود: حضور و دلجویی مسئولان جمعیت استانها از خانواده‌های امدادگران آسیب‌دیده یا فوت شده حین عملیات در جمعیت و سایر سازمان‌ها هم از دیگر برنامه‌هایی است که در هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی در هلال‌احمر استانها اجرایی خواهد شد.

به گفته قائم مقام سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر همچنین در هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی برنامه‌های دیگری چون نصب پوستر، بنر و تبلیغات و چاپ و توزیع بروشورهای آموزشی با هدف آشناکردن مردم با فعالیتهای امداد و نجات، ترویج پیام‌های ایمنی در سطح جامعه و ارتقاء دانش عمومی در زمینه امداد و نجات اجرایی خواهد شد.

وی به اجرای برنامه مشترک خودروها و نیروهای امداد و نجات با دیگر ارگانهای امدادی و اعضای کارگروه امداد و نجات و آموزش همگانی اشاره و اظهار کرد: برگزاری گردهمایی‌های امدادگران و نجاتگران پایگاه‌های امداد و نجات و تجلیل از امدادگران و نجاتگران و پایگاه‌های فعال و برتر، افتتاح پروژه‌های امداد و نجات از جمله پایگاه‌ها، برگزاری دوره‌های آموزش تخصصی امداد و نجات و برگزاری کلاس‌های کوتاه‌مدت آموزشی برای عموم مردم در سطح اماکن عمومی، پارک و مساجد از دیگر برنامه‌های این هفته است.

سیف افزود: حضور امدادگران و نجاتگران و مسئولان جمعیت در نماز جمعه با لباس فرم امدادی، اجرای برنامه‌های ابتکاری مناسب، هماهنگی برای حضور در برنامه‌های تلویزیونی، رادیویی و مصاحبه مطبوعاتی با موضوع ایمنی و برگزاری مانورهای امداد و نجات در روستاها از سوی افراد آموزش‌دیده روستایی( حداقل برگزاری مانور در یکی از روستاهای هر شهر) برنامه‌های در دست اجرا در هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی است.