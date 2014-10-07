  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۵:۳۸

تشریح برنامه های هلال احمر در هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی

تشریح برنامه های هلال احمر در هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی

قائم مقام سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر جزئیات محورهای اصلی برنامه هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مجتبی سیف در این باره توضیح داد: جمعیت هلال‌احمر در هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی مانورهای تخصصی در شرایط واقعی (اسکان، تخلیه اضطراری و...) در سطوح شهرستانی و استانی در ادارات و مدارس با همکاری اعضای کارگروه امداد و نجات و آموزش همگانی برگزار خواهد کرد.

وی به برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های امداد و نجات اشاره کرد و افزود: حضور و دلجویی مسئولان جمعیت استانها از خانواده‌های امدادگران آسیب‌دیده یا فوت شده حین عملیات در جمعیت و سایر سازمان‌ها هم از دیگر برنامه‌هایی است که در هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی در هلال‌احمر استانها اجرایی خواهد شد.

به گفته قائم مقام سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر همچنین در هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی برنامه‌های دیگری چون نصب پوستر، بنر و تبلیغات و چاپ و توزیع بروشورهای آموزشی با هدف آشناکردن مردم با فعالیتهای امداد و نجات، ترویج پیام‌های ایمنی در سطح جامعه و ارتقاء دانش عمومی در زمینه امداد و نجات اجرایی خواهد شد.

وی به اجرای برنامه مشترک خودروها و نیروهای امداد و نجات با دیگر ارگانهای امدادی و اعضای کارگروه امداد و نجات و آموزش همگانی اشاره و اظهار کرد: برگزاری گردهمایی‌های امدادگران و نجاتگران پایگاه‌های امداد و نجات و تجلیل از امدادگران و نجاتگران و پایگاه‌های فعال و برتر، افتتاح پروژه‌های امداد و نجات از جمله پایگاه‌ها، برگزاری دوره‌های آموزش تخصصی امداد و نجات و برگزاری کلاس‌های کوتاه‌مدت آموزشی برای عموم مردم در سطح اماکن عمومی، پارک و مساجد از دیگر برنامه‌های این هفته است.

سیف افزود: حضور امدادگران و نجاتگران و مسئولان جمعیت در نماز جمعه با لباس فرم امدادی، اجرای برنامه‌های ابتکاری مناسب، هماهنگی برای حضور در برنامه‌های تلویزیونی، رادیویی و مصاحبه مطبوعاتی با موضوع ایمنی و برگزاری مانورهای امداد و نجات در روستاها از سوی افراد آموزش‌دیده روستایی( حداقل برگزاری مانور در یکی از روستاهای هر شهر) برنامه‌های در دست اجرا در هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی است.

کد مطلب 2385018

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها