30 درصد مدارس کشور به همت خیرین احداث شده است

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز آیین افتتاح مدرسه خیرساز مرحوم حاج عباس قمصری با حضور محمدرضا حافظی رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز کشور، ائمه جمعه، مسئولان و مدیران اجرایی ورامین در باغ مهبد افتتاح شد.

محمدرضا حافظی در این مراسم با اشاره به اهمیت مدرسه سازی در عصر حاضر اظهار داشت: ملت ایران اسلامی که همواره با اقتدا به امام راحل، راه سعادت و پیشرفت نظام مقدس جمهوری اسلامی را پیموده اند عزم خود را معطوف به امر مقدس مدرسه سازی کردند و با حضور در این عرصه ضمن کمک کردن به دولت در احداث فضاهای آموزشی، در ایجاد وفاق و همدلی و توسعه پایدار کشور گام های اساسی برداشته اند.

به همت خیرین؛ مدارس 4 نوبته از سیستم آموزشی کشور رخت بربست

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز کشور افزود: در مدت فعالیت 16 ساله مجمع خیرین مدرسه ساز کشور، گام های اساسی در احداث فضاهای آموزشی برداشته شده و حدود 30 درصد از مدارس کشور توسط خیرین احداث شده است.

وی ادامه داد: با تلاش های صورت گرفته، در 31 استان و بیش از 550 شهرستان کشور مجامع خیرین مدرسه ساز ثبت شده و این مجامع بیش از 500 هزار خیر مدرسه ساز را جذب و ساماندهی کرده اند.

این خیرین مدرسه ساز افزود: در سال های گذشته برخی از مدارس کشور به صورت چهار نوبته اداره می شد ولی امروز به برکت حضور همه جانبه خیرین نیک اندیش، فضای آموزشی مناسبی تهیه و در اختیار دانش آموزان قرار گرفته است.

احداث 31 مدرسه خیرساز در ورامین طی چند سال گذشته

در ادامه مجتبی عرب عامری با اشاره به موفقیت ورامین در جذب خیرین مدرسه ساز اظهار داشت: طی چند سال گذشته گام های مهم و موثری برای استفاده از ظرفیت خیرین مدرسه ساز در این شهرستان برداشته شده و موفقیت آموزش و پرورش ورامین در جذب خیرین مدرسه ساز سبب شده تا طی چند دوره، این شهرستان رتبه برتر جشنواره خیرین مدرسه ساز استان تهران را از آن خود کند.

وی با اشاره به راه اندازی بیش از 31 مدرسه خیرساز در ورامین طی سالهای اخیر ادامه داد: این شهرستان با وجود تحصیل ده ها هزار دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی از نظر فضای آموزشی با مشکلاتی مواجه بود که با احداث و راه اندازی مدارس خیرساز، بخشی از نیازهای موجود رفع شده است.

5 مدرسه خیرساز با 70 کلاس درس در راه است

این مسئول با اشاره به ویژگی های مدرسه مرحوم حاج عباس قمصری گفت: این مدرسه در زمینی به وسعت دو هزار متر مربع و زیر بنای یک هزار و 847 متر مربع، در سه طبقه شامل 14 کلاس و طی سه سال احداث شده و از امکاناتی نظیر 400 مترمربع نمازخانه، کتابخانه، آزمایشگاه، موتورخانه، 9 فضای اداری، سرویس بهداشتی و اتاق سرایداری برخوردار است.

عرب عامری در پایان یادآور شد: هم اکنون پنج پروژه خیر ساز با 70 کلاس درس در نقاط مختلف ورامین در دست احداث است.