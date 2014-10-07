تعامل دولت و مرجعیت یک مطالبه جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد سعیدی ظهر سه شنبه در دیدار حجت‌الاسلام داود نمازی مشاور وزیر کشور در امور روحانیت و ائمه جمعه و جماعات، با اشاره به لزوم تعامل دوسویه بین دولت و روحانیت اظهار کرد: اگر مسئولی، توقعات و اقتضائات و نیازهای بزرگان حوزه و مراجع عظام تقلید را بشناسد به خوبی می‌تواند به این بزرگان در عرصه‌های مختلف خدمت کند.

وی تاکید کرد: با وجود اینکه برخی افراد حرف‌های بی‌حساب درباره بزرگان حوزه و مراجع عظام تقلید بیان می‌کنند، ما که در آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) با چند مرجع تقلید تعامل داریم و در درس و بحث بسیاری از مراجع شرکت کرده‌ایم می‌دانیم که مراجع عظام تقلید چقدر انسان‌های کم توقعی هستند.

امام جمعه قم مرجعیت شیعه را محل رجوع و مورد اعتماد و تکیه‌گاه مردم دانست و افزود: این یکی از امتیازات عالمان شیعه است که مردم آنها را ملجا و تکیه‌گاه خود می‌دانند.

حجت‌الاسلام سعیدی با اشاره به اخبار و تحلیل‌هایی که برخی افراد در خدمت مراجع عظام تقلید بیان می‌کنند، تصریح کرد: گاهی ممکن است مطالبی برای بزرگان حوزه بیان شود که در تضاد با واقعیت باشد، بنابراین باید دقیق‌ترین اخبار و تحلیل‌ها با بی‌توقعی و انتظارنداشتن متقابل به مراجع عظام تقلید عرضه شود.

نباید اخبار به صورت وارونه به مراجع برسد

تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) با تاکید بر اینکه نباید اخبار به صورت وارونه به محضر مراجع تقلید برسد، تاکید کرد: وقتی صداقت و شفافیت در ارائه مطالب به مراجع تقلید وجود داشته باشد و آن بزرگواران صمیمیت و صداقت را احراز کنند، دیگر نمی‌توان نگران برخی تحلیل‌های غیرواقعی بود.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان قم تصریح کرد: باید با دقت کامل و حسن ظن، آنچه که بزرگان حوزه و مراجع عظام تقلید انتظار دارند مورد توجه قرار گیرد.

وی خطاب به حجت‌الاسلام نمازی گفت: شما زمانی در خدمت طلاب بودید و امیدوارم با همان هویت ولی با نگاه و سمت دیگری در خدمت روحانیت و فقها و مراجع بزرگوار باشید.

امام جمعه قم همچنین از دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور به عنوان یکی از چهره‌های باشخصیت یاد کرد.

در ابتدای این دیدار حجت‌الاسلام داود نمازی مشاور وزیر کشور در امور روحانیت و ائمه جمعه و جماعات گزارشی از فعالیت‌های چند ماهه این دفتر ارائه کرد.