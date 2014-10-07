راه اندازی واحد های آموزشی جدید علمی کاربردی در حال پیگیری است

به گزارش خبرنگار مهر، عنایت الله توکلی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه واحد های جدید علمی کاربردی در استان چهارمحال و بختیاری راه اندازی می شود، اذعان داشت: هم اکنون سه مرکز جدید آموزشی در چهارمحال و بختیاری فعال شده است.

وی افزود: سه مرکز آموزشی شیلات، گیاهان دارویی و همیاری شهرداریها مراکز جدید آموزشی دانشگاه علمی کاربردی استان چهارمحال و بختیاری هستند که راه اندازی شده اند.

وی ادامه داد: سیاست دانشگاه به گونه ای است توسعه رشته های جدید در دانشگاه و وآموزش آنها را مورد توجه قرار داده است.

وی تاکید کرد: هم اکنون رشته های جدیدی که نیاز بازار را جواب می دهند به رشته های آموزشی دانشگاه افزوده شده اند که می توان آنها را در حوزه های طلا و جواهرات، آی تی و تجارت الکترونیک، میکانیک با گرایش تاسیسات و... طبقه بندی کرد.

برگزاری اردوهای راهیان نور به مدت شش سال متوالی

رئیس دانشگاه علمی‌کاربردی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: هم اکنون بسیاری از رشته ها دانشگاهی متقاضی ندارد و هم اکنون رشته های جدید که با بازار مرتبط هستند جایگزین می شوند.

وی اظهار داشت: تلاش ما این است که یک مدرک به دانشجو بعد از پایان تحصیلات اعطا نکنیم بلکه داشتن مهارت در کار و توانایی به همراه مدرک را به دانشجو اعطا کنیم.

عنایت الله توکلی بیان کرد: در این دانشگاه به مباحث فرهنگی توجه بسیار شده است.

وی در ادامه عنوان کرد: اردو های راهیان نور به مدت شش سال متوالی تاکنون در این دانشگاه برگزار شده است و دانشجویان به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شده اند.