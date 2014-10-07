رهنمودهاي رهبري بهترين نقشه براي پيشبرد فعاليت هاي فرهنگي كردستان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود صفي ياري ظهر امروز در نشست هم‌اندیشی اساتید آموزش‌های تخصصی غرب کشور با حضور معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی در مجتمع نور سنندج برگزار شد، اظهار داشت: حركت در مسير رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب اسلامي بهترين نقشه براي پيشبرد فعاليت هاي فرهنگي در استان كردستان به شمار مي رود.

وي با اشاره به لزوم بهره برداري از تمامي ظرفيت هاي فرهنگي اين استان عنوان كرد: استان کردستان استانی است که به فرموده مقام معظم رهبری استانی فرهنگی نامگذاری شده و باید این استان فرهنگی به وسیله اندیشمندان، صاحبنظران و اساتید به اهداف متعالی دست یابد.

مدير كل تبليغات اسلامي استان كردستان با اشاره به اینکه سفر مقام معظم رهبري به کردستان همه نگاه ها را به این منطقه عوض کرد، افزود: ایشان با ورود خود به استان کردستان به این استان جایگاه متعالی بخشید و امروز رسالت مسئولان و متوليان حوزه فرهنگ بيش از گذشته سنگين تر شده است.

وی با اشاره به تعابیری از معظم‌له در مورد اهميت و جايگاه استان كردستان افزود: ایشان کردستان را سرزمین مجاهدت‌های خاموش، صفا و وفاداری، دیار علما و شعرا، خطه مظلوم‌ترین و غریب‌ترین شهدا، سرزمین رشادت و شجاعت و استان فرهنگ و هنر نامیدند که هر کدام از این تعابیر در نوع خود ارزشمند هستند.

وی با اشاره به لزوم توجه به حوزه فرهنگ در عمل نه در شعار از سوي مسئولان و متوليان امر بیان کرد: منویات مقام معظم رهبری بهترین نقشه راه برای پیشبرد اهداف فرهنگی در استان کردستان است و باید به آن توجه کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان اضافه کرد: کردستان در راستای ماندگاری سفر مقام معظم رهبری به کردستان چهار کتاب با عناوین آفتاب دل، خورشید بر بام ایران، آفتابی‌ترین روز سقز و خورشید در شهر مناره‌ها منتشر کرد که بیانگر سفر مقام معظم رهبری به شهرهای مریوان، بیجار، سنندج است.

حجت‌الاسلام صفی‌یاری در پایان بیانیه رئیس سازمان تبلیغات اسلامی را برای حاضرین در نشست قرائت کرد و گفت: انتظار مي رود كه برگزاري اين نشست در راستاي برگزاري هر چه بهتر فعاليت هاي اموزش سازمان تبليغات اسلامي در منطقه غرب كشور موثر باشد.

این همایش يك روزه با حضور اساتید آموزش‌های تخصصی استان‌های همدان، لرستان، کردستان، کرمانشاه، ایلام و زنجان در مجتمع نور سنندج و به میزبانی اداره‌کل تبلیغات اسلامی کردستان برگزار شد.