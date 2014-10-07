سطح دانش و آگاهی فعالان حوزه کودک بايد ارتقا يابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود سلیمانی ظهر سه شنبه در نشست خبری به مناسبت فرارسيدن روز جهانی کودک در محل کانون پرورش فکری مشهد، گفت: کانون پرورش فکری خراسان رضوی به عنوان نهاد رسمی و متولی حوزه کودکان و نوجوانان، برنامه‌ها وفعاليت هاي خاصی را برای این ایام پیش بینی کرده است.

مدیرعامل کانون پرورش فکری خراسان رضوی با اشاره به نام گذاري 16 مهر ماه مصادف با 8 اكتبر به عنوان روز جهان كودك، تصريح كرد: با توجه‌ به‌ این‌ كه‌ در اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر تصریح‌ شده‌ است‌ که: "كودك‌ به‌ خاطر نداشتن‌ رشد كامل‌ فیزیكی‌ و ذهنی‌ محتاج‌ مراقبت‌ و حمایت‌هایی‌ از جمله‌ حمایتهای‌ مناسب‌ حقوقی‌ قبل‌ و بعد از تولد می‌باشد" لذا بايد با جلب توجه افکار عمومی، به ویژه خانواده‌ها نسبت به ویژگی‌ها، نیازها و خواسته‌های کودکان و نحوه مواجهه با مسائل و مشكلات مرتبط با آنان در دستور كار قرار گيرد.

وي با اشاره به اينكه معرفی کانون و قابلیت‌های آن به جامعه به ویژه اولیاء و مربیان از جمله اهداف این برنامه ها است تاكيد كرد: بايد براي ارتقای سطح دانش و آگاهی فعالان حوزه کودک به ویژه مسئولان و مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و کمک به شکل گیری خاطراتی شاد و به یاد ماندنی و تقویت حس امید به آینده برای کودکاني تلاش كنيم و اين موضوع در ویژه برنامه‌های هفته ملی و روز جهانی کودک در دستور کار قرار گرفته است.

سلیمانی ادامه داد: نمایشگاهی از آثار فرهنگی، هنری، ادبی اعضاي كانون در مراکز فرهنگی استان برپا شده و از مدارس جهت شرکت در جشن‌ها، برنامه ها و مراسم هفته ملی کودک در مراکز فرهنگی هنری سراسر استان دعوت به عمل آمده است.

مدیرعامل کانون پرورش فکری خراسان رضوی گفت: روز 16 مهر ماه و در سالن همایش بیمارستان تخصصی اطفال دکتر شیخ از ساعت 16 الی 18 به مناسبت روز جهانی کودک جشن باشكوهي برگزار خواهد شد.

سليماني همچنين از برگزاری جشن دیگری در روز پنج شنبه 17 مهر در سالن آمفی تئاتر مرکز شهید مهاجر قوچانی خبر داد و افزود: 10 عضوفعال از هر مرکز در رده سنی 9 تا 12 سال به همراه تمامی مربیان مراکز مشهد و جمعی از مسئولان شهری در اين مراسم حضور خواهند داشت.