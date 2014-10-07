به گزارش خبرنگار مهر، با حضور بیژن زنگنه وزیر نفت و حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی دو تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه ازاد، شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت امضا شد.



بیژن زنگنه در این مراسم با اشاره به حمایت کامل وزارت نفت از واگذاری طرح‌های تبلیغاتی و پژوهشی طرح توسعه میادین نفتی به دانشگاه‌ها و مراکز معتبر علمی، گفت: با توجه به اهمیت این پروژه هر سه ماه یک بار در نشست مشترکی با حضور مسئولان دانشگاه‌ها و شرکت ملی نفت، ایران شخصا پیشرفت پروژه ها را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهیم.



وی با اعلام اینکه هر افزایش یک درصدی ضریب بازیافت 700 میلیارد دلار به درآمدهای نفتی کشور اضافه می کند، تصریح کرد: در کشور نروژ در طی 20 سال ضریب بازیافت مخازن نفت از 30 به 60 درصد افزایش یافت و به عبارت دیگر، در طول دو دهه ضریب بازیافت مخازن نفتی این کشور دو برابر شد.



این عضو کابینه دولت با یادآوری اینکه هم اکنون ضریب بازیافت مخازن نفت ایران متغیر استبه طوری که در برخی از مخازن نفتی ضریب بازیافت 7 تا 8 درصدی و در برخی دیگری از میادین ضریب بازیافت 40 درصدی را داریم، بیان کرد: هدف از امضای موافقتنامه و تفاهم نامه با مراکز علمی و دانشگاه‌ها شناسایی و حل و فصل گلوگاه‌های تولید و مشکلات عملیاتی در بخش بالادستی صنعت نفت است.



این مقام مسئول همچنین با اشاره به سیاست‌های علمی و فناوری ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری، اظهارداشت: بر این اساس، وزارت نفت قصد استفاده حداکثری از ظرفیت و پتانسیل های ملی بویژه دانشگاه‌ها برای توسعه فناوری‌های نوین در صنعت نفت را دارد.



وزیر نفت با بیان اینکه صنعت نفت باید در حوزه فناوری حرف اول را در بین کشورهای نفت خیز منطقه خاورمیانه بزند، تاکید کرد: وزارت نفت به طور کامل از این پروژه‌ها حمایت می‌کند و پیش بینی می شود 150 تا 200 میلیارد تومان از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت به این پروژه ها اختصاص یابد.



میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی هم در این نشست از وزارت نفت به عنوان پیشران اهداف اقتصاد مقاومتی در سطح دولت یاد کرد و افزود: وزارت نفت بنیان کاخ بلند علمی و فناوری در عرصه های نفت، گاز و پتروشیمی را نهاده است.



این مقام مسئول همچنین با بیان اینکه با اعتماد وزارت نفت با دانشگاه آزاد اسلامی شاهد شکوفایی بیشتر در مراکز دانشگاهی و به ویژه دانشگاه آزاد اسلامی خواهیم بود، تصریح کرد: تمامی دانشمندان، استادیاران، اساتید و هیات های علمی دانشگاه های آزاد برای همکاری با وزارت نفت آمادگی کامل دارند.



رئیس دانشگاه آزاد اسلامی همچنین از تاسیس دو پژوهشکده نفت، گاز و پتروشیمی در دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد و یادآور شد: علاوه بر این، با هماهنگی واحد آکسفورد دانشگاه آزاد در انگلیس از مشاوران و صاحب نظران بین المللی در این حوزه استفاده خواهد شد.



این مقام مسول در پایان با اعلام اینکه با امضای این موافقتنامه امکان رفع نیازهای عملیاتی و تصریح در روند اجرای فعالیت های علمی، فنی و پژوهشی توسط دانشگاه آزاد در صنعت نفت فراهم خواهد شد، خاطرنشان کرد: پیش بینی می‌کنیم با توجه به حمایت وزارت نفت بتوانیم در طرح پژوهشی میدان نفتی کرنج و میدان گازی سلمان عملکرد قابل قبولی داشته باشیم.



به گزارش مهر، در این مراسم یک توافق نامه اجرایی بین شرکت ملی نفت ایران و دانشگاه آزاد اسلامی به امضای رکن‌الدین جوادی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی رسید.



براساس این توافقنامه؛ مطالعات پژوهشی مخزنی به منظور توسعه فناوری‌ها در جهت بهینه‌سازی فرایند‌های تولید و افزایش ضریب برداشت در برخی میادین انجام می شود که عبارتند از: میدان کرنج - مخزن نفتی آسماری، میدان کرنج مخزن نفتی پابده، میدان سلمان - مخازن نفتی بوئیب و شعیبا، میدان سلمان- مخازن نفتی عرب فوقانی و تحتانی و میدان سلمان - مخازن گازی خوف، کنگان و دالان. این کار براساس رویکردهای پژوهش‌محور و مبتنی بر فناوری‌های روز جهانی انجام می شود.



برنامه‌ریزی و اقدام در جهت تعریف و اجرای برنامه‌های آموزشی و حمایت‌ از رساله‌های مقاطع تحصیلات تکمیلی در این خصوص، از دیگر بندهای این توافق بود.