رزمندگان دفاع مقدس با غلبه بر بت نفس توانستند سرمایه معنوی ایمان به دست آورند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی، بعد از ظهر سه شنبه در دیدار با فرماندهان دفاع مقدس استان گلستان، با بیان اینکه آستانه تحمل بالا، ایمان انسان را تقویت می‏کند، اظهار داشت: رزمندگان دوران دفاع مقدس نیز با صبر و بردباری در برابر مشکلات، به سرمایه معنوی ارزشمندی که همان ایمان به ذات اقدس الهی است، دست یافتند.

وی خاطرنشان کرد: امام خمینی (ره) بیهوده به حال رزمندگان دفاع مقدس، افسوس نمی خورد، او مرد خودساخته ای بود و من هیچگاه از او هوای نفس ندیدم.

امام جمعه گرگان تصریح کرد: ایشان در صحنه عمل با مشکلات مختلف دست و پنجه نرم کرده بود و در آن میادین سخت توانست ایمان و نورانیت خود را حفظ کند.

نورمفیدی ادامه داد: امام (ره) با آن همه ایمان، به رزمندگان دفاع مقدس که حاضر به ایثار و شهادت در راه رضای حق تعالی بودند افسوس می خورد.

وی، ایمان را تنها ذخیره ارزشمند انسان در سرای باقی دانست و اظهار داشت: رزمندگان دفاع مقدس با غلبه بر بت نفس توانستند این سرمایه معنوی را به دست آورند.

نماینده ولی ‏فقیه در استان گلستان با تاکید بر اینکه رزمندگان باید این سرمایه را حفظ کنند، گفت: این سرمایه برای شما ماندگار بوده و سایر سرمایه ‏های مادی و دنیوی، فناپذیرند.

آیت الله نورمفیدی افزود: رزمندگان دفاع مقدس به خاطر ایمان قوی ناشی از آستانه تحمل بالا، برای دفاع از اعتقادات دینی، سرزمین و ناموس خود آماده جان دادن بودند.