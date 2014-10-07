اولین جشنواره پارا المپیک اسلامشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز سالن شهید مصطفی خمینی اسلامشهر میزبان قهرمانان ملی و جهانی جانبازان و معلولان بود.

فرماندار اسلامشهر در این مراسم خواستار رسیدگی به معشیت این قهرمانان شد و اظهار داشت: این بزرگداشت در جهت ارتقاء سطح سلامت و نشاط معلولان و جانبازان شهرستان اسلامشهر برگزار می شود و وظیفه مسولان و مدیران شهری توجه بیشتر به این قشر از جامعه است.

امیرالله حقیقی بحث اشتغال معلولان را موضوع مهمی دانست و خاطرنشان کرد: تمام دستگاه ها و ادارات طبق قانون باید بخشی از نیروهای خود را به این عزیزان اختصاص دهند. اگر در بحث تشکیل تعاونی وارد عمل شوید ما هم کمک های لازم را انجام خواهیم داد.

وی اظهار داشت: افتخارآفرینی جانبازان و معلولان ورزشکار برای کشور ایران اسلامی کمتر از ورزشکاران سالم نیست و باید همه ما قدردان همه شما باشیم.

شایان ذکر است شهرستان اسلامشهر دارای 60 ورزشکار معلول و جانباز است. این ورزشکاران در رده های مختلف سنی و تیمی دارای مدال های رنگین از مسابقات آسیایی و پاراالمپیک جهانی آتن هستند.

گفتنی است سرود توسط گروهی از خانم های ورزشکار و ناشنوا که با لباس های اقوام مختلف ایرانی اجرا شد که مورد تشویق و استقبال حضار قرار گرفت.

این مراسم باشکوه با همکاری اداره ورزش و جوانان، اداره بهزیستی و فرمانداری شهرستان اسلامشهر برگزار و در پایان به مدال آوران و ورزشکاران معلول و جانباز لوح تقدیر و هدایایی به رسم یادبود اهداء شد.