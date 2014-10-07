100 هزار اختراع در کشور ثبت شد/ 10 درصد اختراعات وارد بازار می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن حسینی ظهر سه شنبه در آیین افتتاحیه جشنواره نوآوری و شکوفایی البرز در دانشگاه سمنان با اشاره به ثبت 100 هزار اختراع در کشور، افزود: تعداد کمی از اختراعات مرحله تجاری سازی را موفق طی می کنند.

وی اظهار داشت: به دلیل اینکه بسیاری از مخترعان کشور اهل کسب و کار نیستند و قدرت شناسایی بازار و صنعت مورد نیازشان را ندارند، چرخه تجاری سازی اختراع با مشکل مواجه می شود.

10 درصد از اختراعات به محصول تجاری تبدیل و وارد بازار یا صنعت می شوند

معاون امور فرهنگی و نخبگان بنیاد ملی نخبگان افزود: اختراعاتی که تاییدیه سطح سه بنیاد ملی نخبگان را دارا هستند و مبانی علمی آنها مورد تایید است، قابلیت تجاری سازی دارند ولی تا مرحله ارائه محصول به بازار صنعت یا بازار عمومی نیازمند تلاش مخترعانشان هستند.

حسینی تصریح کرد: بیش از 10 درصد از دو هزار اختراع دارای تاییدیه سطح سه در کشور به محصول تجاری تبدیل و وارد بازار یا صنعت می شوند.

وی با بیان اینکه اختراع اگر وارد عرصه عمومی نشود ابتر است و هدف از اختراع استفاده از محصول و کالای حاصل از آن در بازار عمومی یا صنعت است، ادامه داد: اختراع باید برطرف کننده یک نیاز عمومی یا صنعتی جامعه باشد.

توجه به دوران تمدن علمی ایران برای شبیه سازی در دوره جدید

معاون امور فرهنگی و نخبگان بنیاد ملی نخبگان، عمومی کردن علم در جامعه، توجه به دوران تمدن علمی ایران برای شبیه سازی در دوره جدید، توجه به وحدت علم در شکوفایی علمی و توجه به نخبه و نخبگی در تعالیم دینی را از جمله زیرشاخه‌های فرهنگ علم و نخبگی عنوان کرد و گفت: این برنامه‌ها از اولویت‌های فرهنگی بنیاد ملی نخبگان است.

حسینی، برگزاری هم‌اندیشی‌های تخصصی، توجه به موضوع کسب و کار و خلاء کار مشارکتی در میان نخبگان، توجه به توانمندسازی نخبگان و غیره را از اولویت‌های فرهنگی بنیاد عنوان کرد و گفت: در سالجاري جلسات توانمند سازي جمعي، اجتماعي و مهارتي براي نخبگان و استعدادهاي برتر تشكيل شده تا نخبگان بتوانند در فعاليت هاي جمعي و مشاركتي فعال باشند.

وی افزود: رويكرد بنياد ملي نخبگان در برگزاري جشنواره هاي نوآوري و شكوفايي اختراعات تاكيد بر تجاري سازي است.

تقویت بنیادهای استانی نخبگان در دستور کار بنیاد ملی نخبگان

معاون امور فرهنگی و نخبگان بنیاد ملی نخبگان با تاکید بر اینکه شاخص استعدادیابی در کشور آزمون سراسری کنکور است، نه دانشگاه و مقاطع تحصیلی دانشگاهی، گفت: نتایج آزمون کنکور نشان داده که نخبگان در نقاط مختلف کشور پخش هستند.

حسینی ادامه داد: ژن نخبگی منحصر به مرکز کشور نیست و نخبگان در تمام نقاط کشور وجود دارند و به همین دلیل تقویت بنیادهای استانی نخبگان در دستور کار بنیاد ملی نخبگان قرار دارد.

حسینی، شرکت های دانش بنیان و مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری را واسطه های دانشگاه و صنعت دانست.

قدرت مردمی ایران در علم و دانش تجلی یافته است

استاندار سمنان نیز در این جشنواره با تبریک عید ولایت و امامت جایگاه علم و دانش را در فرهنگ غنی اسلام بسیار ارزشمند توصیف کرد و گفت: در کلام معصومین علم و نگاه به عالم دارای عبادت است.

محمد وکیلی افزود: در جهان سه مولفه نظامی، اقتصادی و سیاسی بعنوان ابزارهای قدرت مطرح هست که انقلاب اسلامی قدرت مردمی را مطرح کرده که امروز عامل قدرت مردمی ایران اسلامی در علم و دانش تجلی یافته و با همین قدرت توانسته ایم تهدیدات و تحریم ها را بشکنیم و با علم و دانش و فناوری نیازهای جامعه را تامین کنیم.

وی همچنین بر بومی سازی اختراعات تاکید کرد و افزود: با شناسایی نیازها، توانمندیها اختراعات باید بومی شود و نیازهای منطقه ای را تامین کرد و اختراع و دانش باید تبدیل به ثروت و ارزش افزوده شود و برای جامعه ارزش اقتصادی ایجاد کند.

ضرورت رفع مسائل و مشکلات نخبگان و فن آوران

استاندار سمنان گفت: دانشگاه و بازار کار باید با هم پیوند داشته باشند و دانشگاه از صنعت و صنایع از پژوهش و تحقیقات دانشگاه استفاده کنند.

وکیلی همچنین بر رفع مسائل و مشکلات نخبگان و فن آوران و تلاشگران عرصه علم و دانش و اختراع تاکید کرد و گفت: برای برون رفت از مسائل و مشکلات باید به علم و دانش و فناوری توجه ویژه ای شود.

ارائه 140 اختراع در جشنواره منطقه ای البرز

رئیس بنیاد نخبگان استان سمنان نیز در این همایش گفت: در جشنواره منطقه ای البرز مخترعان از استانهای تهران، سمنان، مازندران، گلستان و خراسانهای رضوی و شمالی و جنوبی در 70 غرفه 140 اختراع را برای داوری ارایه کرده اند.

داوود فیض افزود: 20 شرکت دارای اختراع سطح سه که اکنون در مرحله تجاری سازی قرار دارند در این جشنواره در بخش های مختلف رایانه، الکترونیک، صنایع غذایی، عمران، مکانیک، مخابرات، پزشکی ، کشاورزی و ... حضور دارند.

در ادامه مراسم با حضور استاندار سمنان و دکتر حسینی معاون امور فرهنگی و نخبگان بنیاد ملی نخبگان کشور نمایشگاه اختراعات و تجاری سازی البرز در دانشگاه سمنان افتتاح و مورد بازدید قرار گرفت.