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۱۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۶:۴۲

حسینی:

100 هزار اختراع در کشور ثبت شد/ 10 درصد اختراعات وارد بازار می شوند

100 هزار اختراع در کشور ثبت شد/ 10 درصد اختراعات وارد بازار می شوند

سمنان - خبرگزاری مهر: معاون امور فرهنگی و نخبگان بنیاد ملی نخبگان از ثبت 100 هزار اختراع درکشور خبرداد و گفت: از این تعداد بیش از دو هزار اختراع تاییدیه سطح سه بنیاد ملی نخبگان را دریافت کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن حسینی ظهر سه شنبه در آیین افتتاحیه جشنواره نوآوری و شکوفایی البرز در دانشگاه سمنان با اشاره به ثبت 100 هزار اختراع در کشور، افزود: تعداد کمی از اختراعات مرحله تجاری سازی را موفق طی می کنند.

وی اظهار داشت: به دلیل اینکه بسیاری از مخترعان کشور اهل کسب و کار نیستند و قدرت شناسایی بازار و صنعت مورد نیازشان را ندارند، چرخه تجاری سازی اختراع با مشکل مواجه می شود.

10 درصد از اختراعات به محصول تجاری تبدیل و وارد بازار یا صنعت می شوند

معاون امور فرهنگی و نخبگان بنیاد ملی نخبگان افزود: اختراعاتی که تاییدیه سطح سه بنیاد ملی نخبگان را دارا هستند و مبانی علمی آنها مورد تایید است، قابلیت تجاری سازی دارند ولی تا مرحله ارائه محصول به بازار صنعت یا بازار عمومی نیازمند تلاش مخترعانشان هستند.

حسینی تصریح کرد: بیش از 10 درصد از دو هزار اختراع دارای تاییدیه سطح سه در کشور به محصول تجاری تبدیل و وارد بازار یا صنعت می شوند.

وی با بیان اینکه اختراع اگر وارد عرصه عمومی نشود ابتر است و هدف از اختراع استفاده از محصول و کالای حاصل از آن در بازار عمومی یا صنعت است، ادامه داد: اختراع باید برطرف کننده یک نیاز عمومی یا صنعتی جامعه باشد.

توجه به دوران تمدن علمی ایران برای شبیه سازی در دوره جدید

معاون امور فرهنگی و نخبگان بنیاد ملی نخبگان، عمومی کردن علم در جامعه، توجه به دوران تمدن علمی ایران برای شبیه سازی در دوره جدید، توجه به وحدت علم در شکوفایی علمی و توجه به نخبه و نخبگی در تعالیم دینی را از جمله زیرشاخه‌های فرهنگ علم و نخبگی عنوان کرد و گفت: این برنامه‌ها از اولویت‌های فرهنگی بنیاد ملی نخبگان است.

حسینی، برگزاری هم‌اندیشی‌های تخصصی، توجه به موضوع کسب و کار و خلاء کار مشارکتی در میان نخبگان، توجه به توانمندسازی نخبگان و غیره را از اولویت‌های فرهنگی بنیاد عنوان کرد و گفت: در سالجاري جلسات توانمند سازي جمعي، اجتماعي و مهارتي براي نخبگان و استعدادهاي برتر تشكيل شده تا نخبگان بتوانند در فعاليت هاي جمعي و مشاركتي فعال باشند.

وی افزود: رويكرد بنياد ملي نخبگان در برگزاري جشنواره هاي نوآوري و شكوفايي اختراعات تاكيد بر تجاري سازي است.

تقویت بنیادهای استانی نخبگان در دستور کار بنیاد ملی نخبگان

معاون امور فرهنگی و نخبگان بنیاد ملی نخبگان با تاکید بر اینکه شاخص استعدادیابی در کشور آزمون سراسری کنکور است، نه دانشگاه و مقاطع تحصیلی دانشگاهی، گفت: نتایج آزمون کنکور نشان داده که نخبگان در نقاط مختلف کشور پخش هستند.

حسینی ادامه داد: ژن نخبگی منحصر به مرکز کشور نیست و نخبگان در تمام نقاط کشور وجود دارند و به همین دلیل تقویت بنیادهای استانی نخبگان در دستور کار بنیاد ملی نخبگان قرار دارد.

حسینی، شرکت های دانش بنیان و مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری را واسطه های دانشگاه و صنعت دانست.

قدرت مردمی ایران در علم و دانش تجلی یافته است

استاندار سمنان نیز در این جشنواره با تبریک عید ولایت و امامت جایگاه علم و دانش را در فرهنگ غنی اسلام بسیار ارزشمند توصیف کرد و گفت: در کلام معصومین علم و نگاه به عالم دارای عبادت است.

 محمد وکیلی افزود: در جهان سه مولفه نظامی، اقتصادی و سیاسی بعنوان ابزارهای قدرت مطرح هست که انقلاب اسلامی قدرت مردمی را مطرح کرده که امروز عامل قدرت مردمی ایران اسلامی در علم و دانش تجلی یافته و با همین قدرت توانسته ایم تهدیدات و تحریم ها را بشکنیم و با علم و دانش و فناوری نیازهای جامعه را تامین کنیم.

 وی همچنین بر بومی سازی اختراعات تاکید کرد و افزود: با شناسایی نیازها، توانمندیها اختراعات باید بومی شود و نیازهای منطقه ای را تامین کرد و اختراع و دانش باید تبدیل به ثروت و ارزش افزوده شود و برای جامعه ارزش اقتصادی ایجاد کند.

ضرورت رفع مسائل و مشکلات نخبگان و فن آوران

استاندار سمنان گفت: دانشگاه و بازار کار باید با هم پیوند داشته باشند و دانشگاه از صنعت و صنایع از پژوهش و تحقیقات دانشگاه استفاده کنند.

وکیلی همچنین بر رفع مسائل و مشکلات نخبگان و فن آوران و تلاشگران عرصه علم و دانش و اختراع تاکید کرد و گفت: برای برون رفت از مسائل و مشکلات باید به علم و دانش و فناوری توجه ویژه ای شود.

ارائه 140 اختراع در جشنواره منطقه ای البرز

رئیس بنیاد نخبگان استان سمنان نیز در این همایش گفت: در جشنواره منطقه ای البرز مخترعان از استانهای تهران، سمنان، مازندران، گلستان و خراسانهای رضوی و شمالی و جنوبی در 70 غرفه 140 اختراع را برای داوری ارایه کرده اند.

داوود فیض افزود: 20 شرکت دارای اختراع سطح سه که اکنون در مرحله تجاری سازی قرار دارند در این جشنواره در بخش های مختلف رایانه، الکترونیک، صنایع غذایی، عمران، مکانیک، مخابرات، پزشکی ، کشاورزی و ... حضور دارند.

در ادامه مراسم با حضور استاندار سمنان و دکتر حسینی معاون امور فرهنگی و نخبگان بنیاد ملی نخبگان کشور نمایشگاه اختراعات و تجاری سازی البرز در دانشگاه سمنان افتتاح و مورد بازدید قرار گرفت.

کد مطلب 2385043

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