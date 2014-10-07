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۱۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۵:۵۶

احتمال وزش باد شدید تا ساعاتی دیگر در پایتخت /بیماران کودکان و سالمندان از تردد در هوای آزاد خودداری کنند

احتمال وزش باد شدید تا ساعاتی دیگر در پایتخت /بیماران کودکان و سالمندان از تردد در هوای آزاد خودداری کنند

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اشاره به پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر وزش باد شدید در پایتخت تا ساعاتی دیگر به بیماران قلبی، تنفسی، زنان باردار ، کودکان و سالمندان هشدار داد از تردد در فضای باز خودداری کنند.

دکتر وحید حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بر اساس پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر وزش باد شدید در  تهران در ساعات پایانی امروز  احتمال افزایش میزان گرد و خاک در پایتخت بالاست.

به گفته وی، بر این اساس گروه های حساس جامعه از جمله کودکان، سالمندان بیماران قلبی و تنفسی و زنان بار دار باید از قرار گرفتن در معرض هوای آزاد و فعالیت شدید بدنی طی ساعات پایانی امروز خودداری کنند.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اظهار داشت: در حال حاضر هوای پایتخت با قرار گرفتن شاخص ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون روی عدد 88 در شرایط سالم است.

حسینی تصریح کرد:  این شاخص نسبت به روز گذشته که روی عدد 85 قرار داشت 3 واحد افزایش داشته است.

 

کد مطلب 2385044

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