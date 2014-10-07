احتمال وزش باد شدید تا ساعاتی دیگر در پایتخت /بیماران کودکان و سالمندان از تردد در هوای آزاد خودداری کنند

دکتر وحید حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بر اساس پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر وزش باد شدید در تهران در ساعات پایانی امروز احتمال افزایش میزان گرد و خاک در پایتخت بالاست.
به گفته وی، بر این اساس گروه های حساس جامعه از جمله کودکان، سالمندان بیماران قلبی و تنفسی و زنان بار دار باید از قرار گرفتن در معرض هوای آزاد و فعالیت شدید بدنی طی ساعات پایانی امروز خودداری کنند.
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اظهار داشت: در حال حاضر هوای پایتخت با قرار گرفتن شاخص ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون روی عدد 88 در شرایط سالم است.
حسینی تصریح کرد: این شاخص نسبت به روز گذشته که روی عدد 85 قرار داشت 3 واحد افزایش داشته است.
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