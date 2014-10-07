احتمال وزش باد شدید تا ساعاتی دیگر در پایتخت /بیماران کودکان و سالمندان از تردد در هوای آزاد خودداری کنند

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اشاره به پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر وزش باد شدید در پایتخت تا ساعاتی دیگر به بیماران قلبی، تنفسی، زنان باردار ، کودکان و سالمندان هشدار داد از تردد در فضای باز خودداری کنند.