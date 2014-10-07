بستر ماندگاري نخبگان در كشور فراهم نيست

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصالح جوكار، ظهر امروز در جلسه اي با مسئولان بنياد نخبگان استان يزد اظهار داشت: بحث نخبگی موضوع مهمی است که متاسفانه بسترها در این زمینه به طور کامل فراهم نشده و نخبگان هم به همین دلیل از کشور خارج می شوند.

وي افزود: بسیاری از نخبگان ايراني كه مقيم خارج از كشور هستند، به خاطر فراهم نبودن زمینه نخبگی، حاضر نیستند به کشور برگردند و خلأ جدی در این زمینه احساس می شود.

نماينده مردم يزد و اشكذر در مجلس در مورد وظایف دستگاه های دیگر در قبال نخبگان اظهار داشت: سرعت بخشیدن به فرآیند تولید علم و فناوری منوط به تغییر ساختارها از سنتی به مدرن است به ويژه دستگاه‌هایی که با این مقوله مرتبط هستند همچنین ابعاد کار باید فراتر از این باشد و وزارتخانه های دیگر هم باید به کمک وزارت علوم بیایند تا توسعه علم و فناوری تحقق یابد و بنیاد نخبگان نیز باید بیشتر در این زمينه تلاش کند تا راه را برای حضور نخبگان، پرورش و شکوفا کردن آنان هموار کنند.

توجه به اصل و اساس كار نخبگان در دستور كار نظام است

جوکار با اشاره به اینکه بحث نخبگان در برنامه ششم توسعه دیده شده است، اضافه کرد: بحث نخبگان و خروج آنان از کشور و بحثهای زیر ساختی اقتصاد و شرکتهای دانش بنیان، بحث محوری است بنابراين توجه به اصل و اساس کار نخبگان در دستور کار نظام است اما مهم این است که آنچه بنیاد نخبگان با آن سر و کار دارد، چیزی است که در جامعه نمود دارد و تنها این شاخص است که طبق آن نخبه را کشف می کنیم ولی در راستای نخبه پروری هنوز کار جدی صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: طرح شهاب از جمله طرحهایی بود که توانمندیها و پتانسیل درونی دانش آموز را کشف پرورش و هدايت مي كرد اما متاسفانه آموزش و پرورش این طرح را پیگیری نکرد و با وجود طرح تحول این اداره، باز هم به طرح شهاب توجهی نمی شود.

لزوم توجه آموزش و پرورش به طرحهاي شهاب و آيه هاي تمدن

جوکار با اشاره به طرح آیه های تمدن اضافه کرد: این طرح که توسط سازمان بسیج دانش آموزی اجرا می شود، از آغاز دوره ابتدایی می تواند توانایی فرد را در عرصه های مختلف شناسایی کند و تحت پوشش قرار دهد و به صورت تخصصی روی آن کار شود و تداوم یابد تا این فرد همطراز انقلاب و کشور تربیت شود که در این موضوع باید اعتقاد و اراده وجود داشته باشد.

رئيس مجمع نمايندگان استان يزد تصریح کرد: همه دستگاه‌ها باید روی موضوع نخبگان تمرکز کنند و ساختار اداری هم در نگرش وهم در رفتار اصلاح شود، کارگروهی آموزش داده شود و جلسات هم اندیشی با نخبگان داشته باشند تا افکار نخبه را بشناسند و تبادل فکر کنند تا کار تیمی تحقق یابد.

نخبگان تنها در عرصه هاي علمي محصور نباشند

رئیس مجمع نمایندگان استان از نخبگان خواست تا در عرصه های دیگر هم اظهار نظر کنند و فقط در عرصه های علمی محصور نباشند و به عنوان عضوی از جامعه در مسائل مهمی چون اصلاح الگوی کشت و مصرف در صنعت، شرب و کشاورزی، طرح موضوع کنند و نظام را یاری دهند.

وی از بنیاد نخبگان استان یزد خواست: در سایه خلاقیت و ارتباط با نخبگان، به گونه ای عمل کند که نخبگان احساس کنند این بنیاد خانه آنهاست و با آنها تعامل داشته باشند و این بنیاد در کشور نمونه باشد.

رئیس بنیاد نخبگان یزد نيز در اين جلسه ضمن ارائه گزارشي از فعالیتهای این بنیاد، خواستار توجه بیشتر به ظرفیتهای مختلف نخبگان یزدی شد.

قاسم اميريان به بيان برخي از خواسته هاي نخبگان از جمله استخدام نخبگان در دستگاه‌های دولتی، تسهیل امور نخبگان و استفاده از ظرفیت های آنان و ... پرداخت.