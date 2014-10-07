لزوم ترویج سبک زندگی اسلامی/ تقويت فعاليت هاي آموزشي سازمان تبليغات اسلامي در كشور

به گزارش خبرنگار مهر، معاون آموزشی و پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی بعد از ظهر امروز در نشست هم‌اندیشی اساتید آموزش‌های تخصصی غرب کشور که در مجتمع فرهنگی نور سنندج برگزار شد، به بيان جزئياتي از نحوه ارتباطات انسانی پرداخت و اظهار کرد: ارتباطات انسانی شامل ارتباط با خدا، ارتباط با خود و ارتباط با دیگران است و باید نحوه هر کدام از این ارتباط‌ها را به خوبی شناخت.

وی همچنین به علوم عینی، ذهنی، کتبی، لفظی اشاره کرد و گفت: اهل بیت علیهم‌السلام تمامی این علم‌ها را دارند و به همه آنها آگاه هستند و به همين دليل در عصر حاضر ما بايد ادامه دهنده راه اين بزرگان دين مبين اسلام باشيم.

وی در بخش ديگري از سخنان خود در اين نشست اضافه کرد: آنچه که مورد توجه است بعثت رسول‌الله، نصب ولی‌الله، قیام ثارالله، نهضت روح‌الله و ظهور بقیة‌الله است و برای این موارد شناخت، دلدادگی، تطابقت با زندگی و حفظ و نشر آنها لازم است.

معاون آموزشي و پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی بیان کرد: برای ترویج سبک زندگی اسلامی بر مبنای فرهنگ دینی و اسلامی و انقلابی باید ارتباطات انسان با خداوند، خود، دیگران، حاکمیت سیاسی، رسانه و فضای مجازی، اقتصاد، طبیعت، موجودات ماورایی را در جامعه گسترش دهیم تا در پرتو دین اسلام بتوانیم دانش خود را از ارتباط با خداوند بگیریم.

حجت الاسلام موسوی‌هوایی افزود: در بحث ارتباطات انسان با دیگران و در بحث آموزشی باید فرهنگ دینی بر محیط، مدیریت، استاد، دانشجو و کتاب‌ها مسلط شود تا دانشگاه‌های ما هم دینی شود.

وی بررسی آیه تبلیغ رسالت، علم و حضور اولیا الهی و خمس لمس را از دیگر مباحث فرهنگ دینی در جامعه دانست و افزود: توجه به مباحث حوزه فرهنگ ديني از رسالت هاي اصلي سازمان تبليغات اسلامي است و خوشبختانه امروز برنامه هاي متعددي در راستاي توجه بيشتر به اين بخش در دستور كار قرار گرفته است.

معاون آموزشي و پژوهشي سازمان تبليغات اسلامي كشور با اشاره به اهميت ارائه آموزش هاي تخصصي به افراد خاص در كشور افزود: خوشبختانه در طول چند سال اخير در اين بخش فعاليت هاي خوبي در سطح كشور عملياتي و اجرايي شده است و انتظار مي رود كه اين روند رو به رشد همچنان ادامه داشته باشد.

مدیرکل آموزش و پژوهش سازمان تبلیغات اسلامی کشور نیز در حاشیه این همایش بیان کرد: این همایش با حضور اساتید آموزش‌های تخصصی استان‌های همدان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، زنجان و کردستان برگزار شده است.

علی دارابی هدف از برگزاری این همایش را تبادل نظر و انتقال تجربیات در آموزش‌های تخصصی، ارائه نکته نظرات و راهکارها و پیشنهادات در برگزاری هرچه بهتر دوره‌های آموزشی تخصصی عنوان کرد و گفت: این دوره آموزشی یک روزه است ولي برنامه هاي و نشست هاي آموزشي اين چنين در استانهاي مختلف كشور در شش ماهه وم سال جاري برگزار مي شود.

وی عنوان کرد: در این دوره‌ها متون آموزشی و راهبردها و سیاست‌های آموزشی با اساتید استان‌های غرب کشور در میان گذاشته می‌شود و در سال 94 در راستای برگزاری طرح‌های آموزشی نتایج این نشست مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به مشاركت و كارشناسات و متوليان حوزه هاي آموزش در اين نشست منطقه اي اضافه کرد: علاوه بر این نشست استان‌های شرق کشور نیز آبان‌ماه امسال به میزبانی خراسان رضوی برگزار خواهد شد.

در ابتداي اين نشست مدير كل تبليغات اسلامي استان كردستان نيز در سخناني با اشاره به فعاليت هاي صورت گرفته در اين استان يادآور شد: تقويت و توسعه فعاليت هاي فرهنگي يكي از برنامه هاي اصلي است و انتظار مي رود كه بتوانيم از ظرفيت هاي اين بخش به بهترين شكل ممكن بهره برداري كنيم.