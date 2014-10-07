تولید 114 هزار دستگاه خودرو در شهریور

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مدت 97 هزار و 255 دستگاه خودرو سواری تولید شد که نسبت به مدت مشابه خود در سال گذشته رشد 73درصدی نشان می دهد.
همچنین در شهریور ماه سال جاری وانت بالغ بر 16 هزار و 260 دستگاه، مینی بوس 3 دستگاه و کامیون یک هزار و 455دستگاه تولید شده است.
تولید انواع خودرو در شهریور ماه سال جاری به 114 هزار و 973 دستگاه رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد 73.5 درصدی را نشان می دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در این مدت 97 هزار و 255 دستگاه خودرو سواری تولید شد که نسبت به مدت مشابه خود در سال گذشته رشد 73درصدی نشان می دهد.
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