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۱۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۶:۰۷

تولید 114 هزار دستگاه خودرو در شهریور

تولید 114 هزار دستگاه خودرو در شهریور

تولید انواع خودرو در شهریور ماه سال جاری به 114 هزار و 973 دستگاه رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد 73.5 درصدی را نشان می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مدت 97 هزار و 255 دستگاه خودرو سواری تولید شد که نسبت به مدت مشابه خود در سال گذشته رشد 73درصدی نشان می دهد.

همچنین در شهریور ماه سال جاری وانت بالغ بر 16 هزار و 260 دستگاه، مینی بوس 3 دستگاه و کامیون یک هزار و 455دستگاه تولید شده است.

کد مطلب 2385050

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