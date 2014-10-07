والدین باید استفاده صحیح از اینترنت را فراگیرند/ افزایش پرونده های سایبری در البرز

به گزارش مهر، سرهنگ یزدان نیکنام ظهر سه شنبه در حاشیه همایش فضای مجاز، تهدیدها و فرصت ها در محل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز در کرج در جمع خبرنگاران با اشاره به گستردگی بسیار زیاد فضای سایبری و وجود بیش از 40 میلیون کاربر اینترنتی در کشور گفت: گستردگی شبکه های اینترنتی و گرایش روز افزون به استفاده از فضای سایبری در کنار وجود نرم افزارهای متفاوت و شبکه های اجتماعی، فضای مناسبی برای سودء استفاده افراد سودجود فراهم کرده است.



وی افزود: این افراد سودجو با سوء استفاده از افراد ساده لوح و کسانی که آگاهی کامل نسبت به فضای سایبری ندارند اقدامات مجرمانه انجام می دهند و کلاهبرداری می کنند.



نیکنام با تاکید بر لزوم آموزش فضای سایبری گفت: پلیس فتا به صورت مستمر آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی را در دستور کار قرار داده است و همچنین همایش و کارگاه های آموزشی در دانشگاه ها برگزار می شود.

90 درصد پرونده های فضای سایبری البرز منجر به کشف شد



رئیس پلیس فتای استان البرز با اشاره به اینکه اولویت پرونده ها در پلیس فتا بر سه جرم برداشت از حساب، هتک حیثیت در فضای مجازی و کلاهبرداری اینترنتی است.افزود: امسال نسبت به سال گذشته افزایش وقوع پرونده داشته‌ایم اما خوشبختانه با تلاش های صورت گرفته در سال جاری 90 درصد از پرونده ها در استان البرز منجر به کشف شده است.



این مسئول گفت: پلیس فتای استان برای جلوگیری و کاهش سوءاستفاده های اینترنتی حضوری مستمر در مساجد و محل های مردم محور دارد و در بحث رسانه نیز با استفاده از فیلم و انیمیشن برای افزایش آگاهی های مردم حرکت می کند.



نیکنام یادآور شد: در مرکز پلیس فتا واقع در میدان طالقانی مشاوره حضوری نیز انجام می شود و پذیرای شهروندان در بحث آسیب های اجتماعی و مشکلات سایبری هستیم.

سایت پلیس فتا آماده پاسخگویی به سوالات



به گفته وی یکی دیگر از راههای مشاوره و ارتباط با پلیس فتا مراجعه شهروندان به سایت پلیس فتا است که شهروندان به صورت غیرحضوری می توانند سوالاتشان را مطرح کرده و کارشناسان این حوزه در اولین فرصت به سوالات پاسخ می دهند.



رئیس پلیس فتای البرز در بخشی دیگر از سخنانش بر لزوم آموزش صحیح اینترنت به والدین تاکید کرد و گفت: تا زمانیکه والدین نحوه استفاده صحیح از اینترنت را فرا نگیرند نمی توانندنظارت دقیق و کارآمدی روی فرزندان داشته باشند.



وی افزود: لازم است خانواده ها فضای مناسب و معقولی را در منزل به عنوان حریم خصوصی در اختیار فرزندان قرار دهند و از یک سیستم به صورت مشترک استفاده شود چون در میزان استفاده ناصحیح از این فضا موثر است.



سرهنگ نیکنام درباره نرم افزارهای کنترل والدین که برخی خانواده ها استفاده می کنند، توضیح داد: این نرم افزار می تواند به راحتی سایت ها را به دو دسته سفید و سیاه تقسیم بندی کرده و میزان دسترسی فرزندان را کنترل و نظارت کند.اما این به منزله برخورد استبدادی نیست و هدف تنها پیشگیری از آسیب پذیری فرزندان است.

وی در پایان یادآور شد: باید پیش از ورود نرم افزارهایی از این قبیل آن را آسیب شناسی و فرهنگ سازی کرد تا استفاده کارآمدتری از آن داشته باشیم.