پیش بینی 266 میلیارد تومان اعتبار برای مدیریت بحران کشور

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار بعدازظهر سه شنبه در شورای مدیریت بحران استان خراسان جنوبی اظهارکرد: از مجموع اعتبار پیش بینی شده 157 میلیارد تومان تسهیلات، 105 میلیارد برای تملک دارایی ها، سه میلیارد تومان اعتبار هزینه ای و یک میلیارد و 100 میلیون تومان برای تسهیلات بلاعوض در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه بخش نگری یکی از آسیب ها در حوزه مدیریت بحران است، بیان داشت: باید در حوادث نگاه فرابخشی داشته باشیم.

معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران با اشاره به اینکه قانون مدیریت بحران با اصلاح لایحه به دولت تقدیم شده تا به مجلس برود، گفت: امیدورایم خیلی دست کاری در این لایحه صورت نگیرید.

وی با اشاره به اینکه درخواست تغییر نام سازمان مدیریت بحران را در لایحه جدید داشته ایم؛ عنوان کرد: در صورت موافقت حوادث غیر مترقبه جایگزین مدیریت بحران خواهد شد.

وی با بیان اینکه تعریف بحران یک پدیده آنی که اجتماعی را مستقیم یا غیرمستقیم تحت تاثیر قرار می دهد است، افزود: بیشتر آنچه در کشور با آن مواجه هستیم حوادث غیر مترقبه هستند.

وی با اشاره به اینکه هنر مسئولان در حوزه مدیریت بحران شناسایی ظرفیت ها و برنامه ریزی برای این ظرفیت ها باید باشد، ادامه داد: حادثه را باید به اندازه اش ببینیم که متاسفانه در بسیاری از موارد بحران را بزرگ جلوه و کشور را درگیرآن می کنیم.

نجار گفت: اگر می شود یک حادثه و یا بحران را در سطح شهرستانی و یا استانی حل کرد، از انتقال آن به مرکز باید جلوگیری کرد.

خشکسالی بحران محسوب نمی شود

وی با تاکید بر اینکه دستگاه های اجرایی در زمان بحران باید در خدمت مدیریت بحران باشند و به وظایف خود در این حوزه عمل کنند، تصریح کرد: عملکرد دستگاه ها نباید تنها رفع تکلیف باشد بلکه باید در این زمینه هم راستای یکدیگر عمل کنند.

وی با اشاره به اینکه 17 سال خشکسالی را نمی توان بحران نامید، تصریح کرد: این 17 سال یک پدیده ای است که استمرار دارد در حالی که بحران یک پدید ه آنی است و باید برای خشکسالی مدیریت را در دستور کار قرار داد.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به اینکه مهم ترین مسئله در حوزه مدیریت بحران زلزله است، اظهارداشت: در حوادثی در کشور داریم زلزله از اهمییت بسیار بالایی برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه در حوزه بحران پیشگیری باید مورد توجه قرار گیرد ، گفت: آموزش مردم در این زمینه تاثیر گذار است و در زمان حوادث مردم اولین امدادگران و نجات گران هستند.

وی تاکید کرد: برای موفقیت همه باید مدیریت ریسک را دنبال کنیم.