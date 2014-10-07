281 روستای بالای 20 خانوار استان سمنان دارای شوراهای اسلامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، کمال طاهریان ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل استانداری سمنان ضمن تبریک فرا رسیدن روز ملی روستا با بیان اینکه 200 روستا استان سمنان ( معادل 71 درصد) دارای دهیاری هستند افزود: این روستاها جمعیتی بالغ بر 117 هزار و 860 نفر معادل 85 درصد جمعیت روستایی تحت پوشش خود دارند.

وی افزود: بر اساس آخرین سرشماری 281 روستای بالای 20 خانوار و 582 آبادی دارای سکنه در استان سمنان وجود دارد.

مدیر کل دفتر روستایی و شوراهای استانداری سمنان با بیان اینکه بر اساس سرشماری رسمی در سال 90 جمعیت استان بالغ بر 631 هزار و 958 نفر بوده که از این تعداد 139 هزار و 201 نفر معادل 22 درصد از کل، ساکن مناطق روستایی و 492 هزار و 757 نفر معادل 78 درصد ساکن مناطق شهری هستند.

طاهریان افزود: با عنایت به سالنامه آماری سال 91 از جمعیت 131 هزار و 462 نفر روستای بالای شش سال، تعداد 103 هزار و 562 نفر معادل 78 درصد با سواد بوده و نیز از جمعیت 49 هزار و 518 نفر فعال از نظر اقتصادی در روستاها تعداد 45 هزار و 495 نفر معادل 91 درصد شاغل هستند.

به گفته وی همچنین در زمینه برق، راه روستایی و پوشش صدا و سیما 100 درصد روستاهای بالای 20 خانوار برخوردار از این نعمت هستند.

مدیر کل دفتر روستایی و شوراهای استانداری سمنان افزود: در زمینه بهداشت و درمان نیز 99 درصد روستاهای استان تحت پوشش مراکز بهداشت و خانه بهداشت روستایی و در زمینه آب آشامیدنی 96 درصد روستاهای استان از آب آشامیدنی لوله کشی بهره مند هستند حال اینکه این رقم در مقایسه با کشور هشت درصد از کل کشور بالاتر است.

طاهریان گفت: در خصوص گاز خانگی تعداد 152 روستا یعنی 55 درصد روستاهای استان از این نعمت برخوردارند و 88 درصد روستاهای بالای 20 خانوار استان دارای تلفن خانگی و 75 درصد دارای پوشش تلفن همراه و نزدیک 50 درصد این روستاها دارای دفاتر ICT روستایی هستند که می توانند به راحتی از خدمات شبکه مجازی بهره مند باشند.

وی همچنین در خاتمه با بیان اینکه در زمینه طرح های هادی نیز 78 درصد روستاهای بالای 20 خانوار دارای طرح هادی هستند تصریح کرد: 75 درصد این طرح ها اجرایی شده و در مقایسه با نرم کشوری از رشد 24 درصدی برخوردار هستند.