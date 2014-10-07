فراخوان ارسال آثار برای جشنواره ملی نمایشنامه نویسی مرصاد منتشر می شود

سعید جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر از انتشار فراخوان برای شرکت در جشنواره نمایش نامه نویسی مرصاد خبر داد.

وی گفت: مقدمان لازم برای پذیرش نمایشنامه های اراسی به دبیرخانه جشنواره نمایشنامه نویسی مرصاد فراهم شده و علاقه مندان می توانند از روز پنجشنبه در این فراخوان شرکت کرده و آثار خود را ارسال کنند.

رئیس امور هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با این توضیح که امسال به جای جشنواره تئاتر مرصادف جشنواره نمایشنامه نویسی برگزار خواهد شد اظهار داشت: یکی از ضعف های ما در جشنواره تئاتر مرصاد کمبود نمایش نامه های بکر و تازه ای بود که در اختیار هنرمندان و کارگردان ها قرار بگیرد.

وی افزود: در همین راستا شاهد بودمی که همان نمایش نامه هایی که در جشنواره های مشابه در کشور اجرا می شوند به جشنواره تئاتر مرصاد می آمدند که روی سطح کیفی جشنواره تأثیر می گذاشت.

جمشیدی ادامه داد: بر این اساس تصمیم گرفته شد که جشنواره مرصاد یک سال به نمایش نامه نویسی و یک سال به تئاتر اختصاص یابد تا با این راهکار شاهد تولیدات جدید و به روزی از نمایشنامه ها باشیم.

مسئول امورهنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه ادامه داد: اختتامیه جشنواره نمایش نامه نویسی مرصاد با عنوان انقلاب و دفاع مقدس در دهه فجر سالجاری برگزار خواهد شد.