116 سرمایه گذار جدید وارد بازار بورس یزد شدند

به گزارش خبرگزاري مهر، علی اکبر جعفری اظهار داشت: طی این مدت، 154 میلیون و 712 هزار سهم به ارزش 406 میلیارد و 992 میلیون ریال در بورس استان خرید و فروش شد که از این میزان 78 میلیون و 257 هزار سهم به ارزش 213 میلیارد و 186 میلیون ریال مربوط به خرید و بقیه مربوط به فروش است.

وي بيان كرد: بیشترین حجم معاملات در شهریور ماه امسال توسط کارگزاری ایساتیس پویا رقم خورده است.

جعفری همچنین عنوان كرد: در هفته منتهی به نهم مهر ماه، 30 سهامدار جدید وارد بازار بورس استان شدند و 37 ميليون و 362 هزار سهم به ارزش87 ميليارد و 680 میلیون ريال در تالار بورس منطقه اي يزد مورد معامله قرار گرفت که از این میزان 55 درصد مربوط به خرید و بقیه مربوط به فروش سهام است.

مدیر بورس منطقه ای یزد تصریح کرد: حجم معاملات یاد شده توسط 34 کارگزار انجام شد که بیشترین آن مربوط به کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان است.