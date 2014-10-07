1200 پروژه نیمه کاره مازندران تکمیل می شود/ تغییر سند چشم انداز استان

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار بعد از ظهر سه شنبه در نشست با خبرنگاران، بودجه ملی و استانی سال جاری استان را هزار و 300 میلیارد تومان بیان کرد و گفت:این میزان در مقایسه با سال قبل، افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه در سالجاری برای نخستین بار سطح بودجه استان بالاتر از ضریب جمعیتی وبده است گفت: باید سیستم تخصیص بودجه بر اساس جمعیت تغییر یابد و تاکید کردیم که بودجه ملی نیز به استانها تخصیص داده شود.

وی با تاکید بر تعیین تکلیف و تکمیل طرح های نیمه تمام بیان داشت: امسال بیش از هزار و 200 پروژه در استان تکمیل می شود.

استاندار مازندران با اشاره به رشد بودجه سال جاری استان تصریح کرد: باید تلاش کنیم این بودجه در سال 94 نیز افزایش پیدا کند و برنامه ما این است که طرح های نیمه تمام را به اتمام برسانیم.

فلاح جلودار، با عنوان اینکه بخشی از اعتبارات بصورت پنهان است که باید از ظرفیت های این بخش نیز استفاده شود، گفت: تاکنون، 50 درصد از اعتبارات تخصیص پیدا کرده است.

وی افزود: ما در گذشته با چالش تخصیص اعتبار مواجه بودیم که باعث شد، بسیاری از طرح های ما نیمه تمام بماند.

استاندار مازندران در بخشی از سخنانش با بیان اینکه امروز دیگر سرمایه گذاری تنها در اقتصاد نیست گفت: امروز سرمایه گذاری به عنوان هدف دراقتصاد در نظر گرفته می شود، بنوعی که سرمایه گذاری به عنوان پیش شرط تولید در نظر گرفته می شود و پیش شرط تولید را سرمایه گذاری می دانیم.

استاندار مازندران، با اظهار اینکه، امروز اقتصاد دادن سرمایه را به عنوان نیروی محرکه می دانند بر لزوم توسعه سرمایه گذاری در استان تاکید کرد.

فلاح جلودار با انتقاد از نشر برخی مطالب مانند سرطانزا بودن دریای خزر گفت: این چه منطق و منفعتی برای استان دارد، درحالیکه این حرف منبع علمی ندارد و باید در سخنان خود، مصلحت جامعه را در نظر بگیریم و آن را منتشر کنیم.

وی با بیان اینکه سرمایه گذاری مازندرانی در خارج استان همواره به عنوان یکی از مشکلات مطرح بوده است گفت: سعی کردیم با تغییر سند چشم انداز، زمینه را برای حضور سرمایه گذاران فراهم کنیم.

استاندار مازندران، سند چشم انداز قبلی را مانع توسعه استان برشمرد و گفت: با کمک کارشناسان، این سند را تغییر دادیم.

وی به بحث گردشگری و انرژی اشاره و اضافه کرد: این موضوعات از محورهای توسعه استان هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.

فلاح جلودار گفت: استان مازندران ظرفیتهای فراوانی دارد که باید به دنبال علت مشکلاتی موجود مانند فقر و بیکاری باشیم و بر اساس، آن برنامه ریزی کنیم.