جانبازان و معلولین دهدشتی نیازمند مناسب سازی فضای شهری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام صمدی فر پیش از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد مناسب سازی محیط شهری ویژه جانبازان و معلولان ایجاد آسایش و آرامش برای جانبازان در راستای استحکام خانواده و حضور فعال این ایثارگران در سطح جامعه را ضروری عنوان کرد و افزود: در این راستا باید بحث مناسب سازی فضای شهر دهدشت به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه ادارات و محیط هایی که نیازمند مناسب سازی هستند باید شناسایی شوند، بر مناسب سازی محیط شهری از طرف شهرداری های شهرستان کهگیلویه تأکید کرد.

صمدی فر بیان کرد: در راستای ترویج فرهنگ مناسب سازی یکی از خیابان های شهر دهدشت به صورت نمادین در آینده ای نزدیک به طور کامل مناسب سازی می شود.

وی با تأکید بر اینکه کلیه ادارات این شهرستان باید نسبت به مناسب سازی محیط اداری خود موظف شوند، اظهار داشت: مناسب سازی امری است که نیازمند توجه جدی همه دستگاه ها است چرا که باید فضای مناسب برای حضور همه افراد در جامعه فراهم شود.

رئیس بهزیستی شهرستان کهگیلویه نیز در این نشست با بیان اینکه درصد قابل توجهی از مردم این شهرستان دچار معلولیت جسمی هستند، گفت: جانبازان و معلولین این شهرستان مشکلات زیادی دارند و باید شرایط به گونه ای فراهم شود که بتوانند از همه امکانات شهری استفاده کنند.

غضمان گنجیانی با تأکید بر اینکه مناسب سازی فضای ادارات وظیفه یک ارگان یا نهاد خاص نیست، افزود: بسیاری از ادارات این شهرستان هیچگونه امکاناتی برای معلولین ندارند.

وی بیان کرد: روزانه تعداد معلولین در این شهرستان افزایش می یابد این در حالی است که فضای شهری برای استفاده آنها مناسب نیست.

همچنین معاون فرماندار شهرستان کهگیلویه گفت: بحث خدمات رسانی به جامعه ایثارگران و معلولان یک قانون بسیار محکم و خطیر است به طوری که هیچ کسی راه فرار از این قانون ندارد.

مرتضی جلال منش تأکید کرد: هریک از دستگاه‌ها خود را مسئول مناسب سازی محیط کاری خود بدانند و در این زمینه هیچ توجیهی قابل قبول نیست.