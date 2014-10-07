مساجد پایگاه های اصلي براي فعاليت هاي فرهنگی و دینی مسلمانان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا سید احسن حسینی ظهر سه شنبه در گردهمایی هئیت امنای مساجد كه ر سنندج برگزار شد، اظهار داشت: مساجد دانشگاه محمدی است و دانشجویان آن امت اسلامی است و باید تلاش شود تا در این دانشگده سر بلند و سرافراز باشیم.

وی با اشاره به اهميت مساجد در ين مبين اسلام افزود: به تعداد نام مساجد واژه های دینی در قرآن نازل شده است و این به این معنا است که مسجد در دین مبین اسلام دارای جایگاه ویژه ای است.

امام جمعه موقت سنندج بیان کرد: امامان جماعت، موذنین، هئیت امنا و خادمین چهار قشری هستند که در مساجد سر بلند هستند و باید با رفتار، کردار و اعمال حسنه در آخرت نیز سربلند باشند.

ماموستا حسینی در ادامه سخنان خود به جايگاه هيئت امناء اشاره كرد و یادآور شد: هئیت امنا وکیل و امانت دار مردم در کارهای خیر و نیک هستند و باید از این وظیفه و رسالت به بهترین شکل ممکن در راستای ترویج دین و کار حسنه استفاده کنند.

وی با اشاره به لزوم ترويج برنامه هاي فرهنگي و قرآني در مساجد ادامه داد: هئیت امنا با توجه به جایگاهی که دارند باید نقش بسزایی در ترویج برنامه های فرهنگی و قرآنی را در مساجد داشته باشند.

امام جمعه موقت سنندج گفت: نقش محوری مساجد باید همواره حفظ شده و همه مردم با محوریت مساجد و مد نظر قرار دادن مبانی دینی و قرآنی به ایفای نقش در جامعه بپردازند.

ماموستا حسینی اظهار داشت: توطئه‌ های گسترده فرهنگی تبلیغاتی دشمنان برای تسلط بر افکار و عقاید جوانان و نوجوانان مسلمان باید از نظر دور نماند و امامان جمعه در این راستا آگاه سازی های لازم را انجام دهند.

وي در پايان سخنان خود در اين مراسم عنوان كرد: انتظار مي رود كه از ظرفيت هاي مساجد به شكل بهتري در جامعه استفاده شود و در همين راستا انتظار مي رود كه مسئولان و متوليان در راستاي ساماندهي هر چه بهتر مساجد بكوشند.

در ابتداي اين نشست مدير كل اوقاف و امور خيريه استان كردستان، مدير مركز بزرگ اسلامي غرب كشور و جانشين دبير ستاد امر به معروف و نهي از منكر اين استان نيز سخنراني كردند.