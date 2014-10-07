دانشگاه پیام نور بايد نيازهاي شهرستان نظرآباد را تامين کند

به گزارش خبرنگار مهر، جشن شروع سال تحصيلي 93 – 94 در دانشگاه پيام نور شهرستان نظرآباد ظهر امروز با حضور دانشجويان جديد اين دانشگاه برگزار شد.

در اين مراسم شهريار آقايي فرماندار نظرآباد طي سخناني با تبريک به دانشجويان جديد دانشگاه پيام نور گفت: در دين مبين اسلام تاکيد فراواني به فراگيري علم و دانش وجود دارد و بزرگان ديني ما به ويژه رسول گرامي و مکرم اسلام (ص) تاکيد فرمودند که براي دانش آموختن هيچ حد و مرزي قابل قبول نيست.

وي تصريح کرد: امروز به برکت انقلاب اسلامي و استقرار نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و تلاش‌هاي سه قوه و نظارت عالي رهبري فرزانه انقلاب اسلامي، تمام ايرانيان از نعمت آموزش برخوردار بوده و شاهد هستيم که دولت تدبير و اميد از تمام توان خود براي توسعه مراکز آموزشي به ويژه دانشگاه‌هاي کشور استفاده مي‌کند.

این مسئول با اشاره به رهنمودهاي مقام عظماي ولايت مبني بر اينکه "دانشجوى موفق کسى است که خوب درس بخواند، خوب تهذیب اخلاق کند و خوب به ورزش بپردازد" گفت: همه دانشجويان ما بايد اين رهنمود ارزشمند معظم‌له را سرلوحه کارهاي خود قرار داده و مطمئن باشند اگر اين خط را دنبال کنند، بدون شک موفق خواهند بود.

آقايي تصريح کرد: يک نکته بسيار ظريف در رهنمودهاي مقام عظماي ولايت وجود دارد و آنهم اين است که ايشان دانشجوي خوب را فردي مي‌دانند که در کنار تحصيل به تهذيب نفس و اخلاق نيز اهميت داده و همچنين براي سلامت جسم خود تلاش کند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينکه نظرآباد شهرستاني با قابليت‌هاي کشاورزي، دامداري و صنايع تبديلي است، گفت: رشته‌ها و دروس دانشگاهي که در اين شهرستان تدريس مي‌شود بايد به صورتي برنامه‌ريزي شود که بتواند نيازهاي نظرآباد برآورده کند.

فرماندار نظرآباد در پایان گفت: براي تحقق اين مهم بايد رابطه محکمي ميان دانشگاه و بازار کار و در بخش‌هاي مختلف صنعتي، کشاورزي و دامداري نظرآباد برقرار شده تا دستگاه‌هاي اجرايي بتوانند از توانمندي‌هاي علمي مراکز آموزشي به درستي بهره‌مند شوند.

















