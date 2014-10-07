شهر زنجان با حجم بالای پروژه های نیمه تمام شهری مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، رزاق محمدی ظهر سه شنبه در جلسه شورای شهر زنجان افزود: در حال حاضر شهر زنجان با حجم بالای پروژه های نمیه تمام در زمینه عمران شهریم واجه است که متاسفانه تاکنون این پروژه از پیشرفت خوبی برخوردار نبوده است.

وی پروژه نیمه کار تقاطع سیدالشهدا(ع) را به عنوان یکی از این پروژ ه ها عنوان کرد و ادامه داد: متاسفانه این پروژه با فرایند نامناسب و طولانی در زمینه اجرا روبه رو بوده است.

محمدی، روند موجود در زمینه اجرای پروژه های عمرانی در حوزه شهری زنجان را غیر قابل قبول و بدور از نگاه کارشناسی دانست و اذعان داشت: فصل کاری در زنجان در حال اتمام است و صدها قرارداد در بخش های مختلف در شهرداری زنجان معلق مانده است.

عضو شورای اسلامی شهر زنجان افزود: شورای شهر به رغم وجود برنامه های مختلف کاری در این شورا برای ایجاد بستر مناسب برای توسعه شهری زنجان وارد شده است و طی این مدت وظایف ذاتی خود را فراموش و به عنوان عامل اجرایی وارد کار اجرایی شده است.

محمدی برون رفت از وضعیت رکودی موجود در زمینه توسعه فعالیت های عمران شهری در زنجان را نیازمند تشکیل ستادی برای پیگیری پروژه های شهری زنجان عنوان کرد و گفت: اعمال مدیریت یکپارچه شهری به واسطه تعامل شورا و شهرداری امکانپذیر است.

وی ادامه داد: باید بستر مناسب کارشناسی در شهرداری برای اچجرای پرومژه های عمرانی نیمه تمام فراهم شود.