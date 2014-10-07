روستاییان سوادکوه از مشکل کم آبی رنج می برند

به گزارش خبرنگار مهر، رجبعلی وهابی بعد ازظهر سه شنبه در شورای اداری شهرستان سوادکوه اظهارداشت: تمام دستگاه های اجرایی باید برای رشد توسعه روستا تلاش کنند چرا که این شهرستان از شاخصه استانی پایین تر است.

وی با بیان اینکه کوچکترین سیل و سوانح موجب ایجاد بحران در منطقه می شود، افزود: مسئولین باید برای پیشگیری و پیش بینی از وقوع بحران برنامه ریزی کنند.

نماینده عالی دولت در شهرستان با اشاره به تخصیص 50 درصدی اعتبار به شهرستان اذعان داشت: باید برای جذب اعتبار و اجرای پروژه ها مسئولین دستگاههای اجرایی اقدام کنند تا بتوانیم با اتمام طرح های نیمه تمام در سال آینده طرح های جدیدی ارائه دهیم.

وهابی به مشکلات آب، راه و بهسازی روستاها در شهرستان اشاره کرد و گفت: بدلیل درآمد پایین مردم شهرستان مشارکت مردمی در اجرای و رفع مشکلات پاسخگو نیست و باید با تخصیص اعتبارات دولتی باید این مشکلات رفع شود.

همچنین امروز سه طرح اهدای سند مالکیت روستایی شورمست، دفتر فنی روستایی و افتتاح 3 هزار و 300 پایان کار مسکن روستایی در شورمست سوادکوه و بهره برداری از واحد مسکونی، اجرای طرح هادی و اهدای سند روستایی در نوشهر انجام شد.