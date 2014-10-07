  1. استانها
  2. مازندران
۱۵ مهر ۱۳۹۳، ۱۶:۳۰

وهابی:

روستاییان سوادکوه از مشکل کم آبی رنج می برند

روستاییان سوادکوه از مشکل کم آبی رنج می برند

سوادکوه –خبرگزاری مهر: فرماندار سواد کوه (پل سفید) با بیان وجود 170 روستا در شهرستان گفت: روستاییان منطقه از مشکلات آب و نداشتن راه مناسب رنج می برند.

به گزارش خبرنگار مهر، رجبعلی وهابی بعد ازظهر سه شنبه در شورای اداری شهرستان سوادکوه اظهارداشت: تمام دستگاه های اجرایی باید برای رشد توسعه روستا تلاش کنند چرا که این شهرستان از شاخصه استانی پایین تر است.
 
وی با بیان اینکه کوچکترین سیل و سوانح موجب ایجاد بحران در منطقه می شود، افزود: مسئولین باید برای پیشگیری و پیش بینی از وقوع بحران برنامه ریزی کنند.
 
نماینده عالی دولت در شهرستان با اشاره به  تخصیص 50 درصدی اعتبار به شهرستان اذعان داشت: باید برای جذب اعتبار و اجرای پروژه ها مسئولین دستگاههای اجرایی اقدام کنند تا بتوانیم با اتمام طرح های نیمه تمام در سال آینده طرح های جدیدی ارائه دهیم.
 
وهابی به مشکلات آب، راه و بهسازی روستاها در شهرستان اشاره کرد و گفت: بدلیل درآمد پایین مردم شهرستان مشارکت مردمی در اجرای و رفع مشکلات پاسخگو نیست و باید با تخصیص اعتبارات دولتی باید این مشکلات رفع شود.
 
همچنین امروز سه طرح اهدای سند مالکیت روستایی شورمست، دفتر فنی روستایی و افتتاح 3 هزار و 300 پایان کار مسکن روستایی در شورمست سوادکوه و بهره برداری از واحد مسکونی، اجرای طرح هادی و اهدای سند روستایی در نوشهر انجام شد.
  
 
کد خبر 2385067

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها