مبلغ اختلاس شهرداری سیرجان 709 میلیون تومان است/ ادامه بررسی های تیم بازرسی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود علیزاده ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با تکذیب شایعات در خصوص رقم اختلاس در شهرداری سیرجان گفت: تاکنون مبلغ اختلاس در این شهرداری 709 میلیون تومان بوده است.

عیلزاده ضمن رد شایعه دستگیری با اتهام تمامی اعضاء شورای شهر سیرجان، ابراز داشت: تاکنون شهردار فعلی و اسبق سیرجان، شش نفر از کارکنان سابق و فعلی شهرداری سیرجان به همراه یک عضو شورای شهر سیرجان متهمان این پرونده هستند.

ادامه فعالیت شورای شهر و شهرداری سیرجان

این مسئول قضایی از ادامه فعالیت شورای شهر و شهرداری سیرجان خبر داد و افزود: نباید قبل از حصول اطمینان شایعه سازی کرد و اخبار باید در نهایت دقت و صحت منتشر شوند.

وی با اشاره به اینکه احتمال تبرئه شدن برخی افراد در این پرونده وجود دارد، افزود: نمی توان قبل از اثبات جرم فردی را در ردیف مجرمان قرار داد.

جریمه چند برابری و انفصال از خدمت در انتظار اختلاس کنندگان

این مسئول قضائی تصریح کرد: چنانچه جرم این متهمان ثابت شود جریمه چند برابری و انفصال از خدمت برای مجرمان در نظر گرفته می شود.

علیزاده از بررسی تمام وارد مالی و تخلفات اداری شهرداری سیرجان توسط بازرسان خبر داد و گفتک این بررسی ها تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت.

رئیس دادگستری شهرستان سیرجان ادامه داد: احتمال دارد در طی روند بررسی بازرسان پرونده های جدیدی وارد دستگاه قضا شود.

طرح دو پرونده تخلف مالی

وی به دو پرونده اتهام 300 میلیون تومانی رشوه و پرونده 300 میلیون تومانی اختلاس در بخش‌ های ماشین‌آلات و طرح‌ های عمرانی اشاره کرد و بیان داشت: در خصوص این دو پرونده تحقیقات ادامه دارد و تاکنون چیزی ثابت نشده است.

علیزاده به مردم اطمینان داد که دستگاه قضا براساس قانون رسالت خود در این زمینه را به انجام می رساند، بیان داشت: بازرسان با استقلال کامل در حال انجام بررسی های لازم هستند و در صورت نیاز تیم تخصصی بازرسان نیز وارد عمل می شود.

تکذیب اختلاس شش میلیارد تومانی در شهرداری سیرجان

دادستان سیرجان نیز در ادامه اختلاس شش میلیارد تومانی یکی از کارکنان شهرداری سابق سیرجان را تکذیب و تصریح کرد: مردم باید اخبار موثق را از منابع مورد مورد اطمینان دریافت کنند.

مهدی بخشی بیان داشت: باید برای جلوگیری از بروز چنین تخلفاتی فرآیند هزینه کردن بودجه‌ها و اجرای پروژه‌ها شفاف و نظام‌مند شود.