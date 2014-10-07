ماه محرم فرصت مناسبی برای تبیین توطئه های استکبار جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدی پور عصر در نشست هماهنگی برگزاری ویژه برنامه های 13 آبان ماه افزود: تقارن این روز تاریخی با عاشورای حسینی فرصتی مناسب برای تبیین اهداف شوم استکبار در منطقه برای جوانان است و لزوم تداوم مقاومت در برابرسلطه جویان است.

وی اظهارداشت: در ایام محرم به ویژه روز عاشورا باید دشمنی های استکبار نسبت به امت اسلامی در جامعه تبیین شود و از این ایام برای تثبیت نظام اسلامی، ترویج تفکر اسلامی و کمک به محرومان منطقه و دنیا استفاده کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گیلان به ترفندهای استکبار در منطقه برای ایجاد نفاق و دو دستگی اشاره کرد و گفت: زیاده خواهی های امروز مستکبران تداعی کننده اعمال ظالمانه دین ستیزان صدراسلام است که باید مشترکات اعمال این دو گروه در قالب پیام های عاشورا برای نسل جوان تشریح شود.

وی همچنین دشمنی استکبار با نظام جمهوری اسلامی را به واسطه الگو گیری و بیداری اسلامی کشورهای دنیا از انقلاب اسلامی عنوان کرد و افزود: وظیفه سنگینی امروز بردوش همه است باید توطئه های دشمنان را خنثی و از ساده انگاری پرهیز شود چراکه این نقشه های پلید دشمنان به شکل های مختلفی انجام خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان نیز دراین نشست اعلام کرد: در روز عاشورای امسال درهمه 16 شهرستان گیلان کانونی برای برپایی هرچه باشکوهتر مراسم عزاداری و روز ملی مبارزه با استکبار درنظرگرفته خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین اشجری افزود: مراسم محوری روز عاشورا و 13 آبان در رشت در میدان شهدای ذهاب برگزارمی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه هریک ازشرکت کنندگان نظرات شان را درخصوص برپایی باشکوه ویژه برنامه های روز عاشورا و 13 آبان بیان کردند.