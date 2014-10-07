آبادانی روستاهای شهرستان رشت اولویت فرمانداری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی مهدوی ظهر سه شنبه در حاشیه مراسم بهره برداری همزمان از طرح هادی 16 روستای شهرستان رشت در کتیگر آقا سید شریف بخش مرکزی با گرامیداشت روز روستا افزود: بهره گیری از صنایع تبدیلی با محوریت کشاورزی و اشتغال زایی برای خانوارهای روستایی باید در راس برنامه های مسئولان شهرستان قرار گیرد.

وی با بیان اینکه ایجاد رفاه کامل برای روستاییان مانع از مهاجرت آنها به سمت شهرها می شود، اظهار داشت: در همه عرصه ها باید خانوارهای روستایی تقویت شوند تا شکوفایی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روستاها بیش از پیش تحقق یابد.

فرماندار شهرستان رشت ادامه داد: هم اکنون 30 درصد از جمعیت کشور در روستاها ساکن هستند در حالی که 40 درصد از منابع غذایی مردم کشور را تولید می کنند.

وی با اشاره به اینکه طرح هادی تنها 24 درصد در گیلان اجرا شده اما این میزان در شهرستان رشت 48 درصد بوده است، گفت: هم اکنون 98 درصد روستاهای شهرستان رشت دارای طرح هادی هستند و این در حالیست که میانگین برخورداری از طرح هادی در سطح کشور و گیلان به ترتیب 80 و 78 درصد است.

مهدوی با تاکید بر اینکه برای اجرای طرح هادی در 16 روستای شهرستان رشت 25 میلیارد ریال هزینه شده است، گفت: برای عمران شهری و روستایی این شهرستان 15 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

وی افزود: از 100 هزار سند روستایی صادر شده در گیلان 18 هزار سند از آن روستاهای شهرستان رشت بوده و تا پایان سال جاری نیز چهار هزار سند روستایی دیگر در این شهرستان صادر خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه صدور سند روستایی از برکات مهم انقلاب اسلامی است، اظهار داشت: تا کنون 90 هزار واحد روستایی در گیلان با تسهیلات بانکی ساخته شده اند که این میزان در شهرستان رشت 16 هزار و 500 واحد مسکونی است.

فرماندار شهرستان رشت با اشاره به اینکه 230 هزار نفر در روستاهای این شهرستان ساکن هستند، ادامه داد: ارائه تسهیلات بانکی به روستاییان برای ساخت واحدهای مسکونی بیانگر توجه دولتمردان به ایمن سازی و مقاوم سازی سکونت گاه های روستایی است.

مهدوی افزود: همان طور که روستاییان در انقلاب اسلامی و هشت سال جنگ تحمیلی موثر بوده اند امروز نیز در همه عرصه ها با تمام توان در توسعه کشور نقش آفرینی می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه به مناسبت روز روستا 16 طرح هادی روستایی و یک خیابان در روستای کتیگر آقا سید شریف شهرستان رشت به بهره برداری رسید.