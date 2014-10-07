حوزه فرهنگ رانندگی در زنجان با مشکل زیاد مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مراد جعفری ظهر سه شنبه در همایش راهوران محله(دهیاران) افزود: به دلیل عدم آموزش ترافیکی در سطح شهر،رانندگان در جاده ها دچار مشکل می شوند و این یکی از مشکلات نیروی انتظامی است.

وی بااشاره به اینکه نیروی انتظامی یک نیروی خدمت گذار در جامعه است ادامه داد: هفته نیروی انتظامی روزهایی است که گزارش کار خود را به مردم هدیه می کنیم.

وی با تاکید به یک فرهنگ ایده ال در سطح استان افزود: باید دست در دست هم دهیم و به سمتی حرکت کنیم که خدمات شایسته مردم باشد.

سرهنگ جعفری اجرای قانون را درخواست مردم دانست و تصریح کرد: با این وجود متاسفانه بعضا در سطح جامعه مردم تخلفات خود را نمی پذیرند اما یکی از وظایف پلیس اجرای قانون است.

وی در سال 92 از 176 کشته در سطح استان خبر داد و افزود: همه از بی احتیاطی رانندگان نشات می گیرد که این آمار در سال 93 به 167 نفر رسیده که کاهش 5 درصد داشته است.

سرهنگ جعفری افزود: تصادفات درون شهری در شش ماه اخیر از 32 نفر به 18 نفررسیده که کاهش 44 درصد داشته است.

همچنین فرمانده پلیس راه استان گفت: 33 درصد آمار تصادفات در راه های فرعی و روستایی است که متاسفانه 22 درصد اتوبان در راه روستا بوده است.

سرهنگ اصغر شیرمحمدی با بیان اینکه در 6 ماه سال جاری 150 فوتی در سطح استان اتفاق افتاده است افزود: از این تعداد 30 نفر در راه روستا جان خود را از دست دادند که برای کاهش این تلفات، عزم ملی را می طلبد.

وی با اشاره به اینکه در شش ماه اخیر 18 مورد برخورد موتورسیکلت ها به هم دیگر بوده تصریح کرد: برای فرهنگ سازی و آموزش وانت بارها و موتورسیکلت سواران که در راه روستا منجر به تصادف می شوند آموزش جدی لازم است.

سرهنگ جعفری از تصادف 9 فقره تراکتور در سال جاری خبر داد و ادامه داد:این وسایل نقلیه ها می توانند از شبرنگ در پشت تراکتورها استفاده کنند تا روشنایی در شب را افزایش دهند.