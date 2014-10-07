نرخ تورم در گیلان 18.7 درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسين اصغريان عصر سه شنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: اين آمار نزديك به دو درصد كمتر از ميانگين كشور است كه براي سومين ماه پياپي به وقوع پيوسته است.

و ي اظهارداشت: هماهنگي و يكدلي مديران اقتصادي و نظارتي استان و همكاري خوب بخش خصوصي بويژه اصناف باعث شد كاهش نرخ تورم در استان بامديريت استاندار گيلان در شرايط مناسب تري از كل كشور قرار گيرد.

معاون استاندار گیلان با اشاره به نرخ مثبت رشد اقتصادي كشور پس از سه سال گفت: در گيلان نيز هماهنگي مسئولان و بخش خصوصي در كارگروه هاي مختلف از جمله كارگروه ويژه حمايت از توليد و ستاد تسهيل روند سرمايه گذاري استان باعث شده روند سرمايه گذاري در استان، تكميل طرح هاي نيمه تمام و روندافزايش توليد در بسياري از بخش هاي اقتصادي تغيير محسوسي داشته باشد و آينده اي بهتر را نويد مي دهد.

وی در ادامه به طرح سرشماری عمومی کشاورزی اشاره کرد و تاکید کرد: مسئولان اجرایی سرشماری اهمیت این طرح و نقش آمار و اطلاعات صحیح را برای روستائیان تبیین کنند.

اصغریان با بیان اینکه جمع آوری آمار و اطلاعات کشاورزی برای برنامه ریزان اقتصادی و کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، افزود: اطلاعات و آمار صحیح به مسئولان کمک می کند برنامه ریزی صحیح و اصولی برای تامین نیاز کشاورزان و روستائیان داشته باشند.

وی همچنین مهمترین هدف از اجرای این طرح را تعیین شاخص های آماری در حوزه کشاورزی اعلام کرد و افزود: این سرشماری می تواند مجموعه وسیعی از اطلاعات مورد نیاز برای برنامه ریزی های کشاورزی را فراهم کند.

وی با اشاره به اینکه سرشماری عمومی کشاورزی برای نخستین بار به صورت الکترونیکی اجرا می شود، اظهار امیدواری کرد: این رویکرد باعث افزایش دقت اطلاعات، کاهش هزینه ها، افزایش سرعت پردازش داده ها و کاهش زمان انتشار نتایج سرشماری شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرشماری کشاورزی یکی از بزرگترین طرح های آماری ملی است که در کشور و به صورت همزمان از پنجم مهر ماه سال جاری تا 18 آبان ماه به مرحله اجرا در خواهد آمد.