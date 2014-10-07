بیکاری دامپزشکان یکی از مشکلات مهم در چهارمحال و بختیاری است

به گزارش خبرنگار مهر، عبد المحمد نجاتی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بیش از 12 هزار بازید از مراکز تولید مواد خام دامی چهارمحال و بختیاری انجام شده است، اظهار داشت: تاکنون بیش از 2.5 تن محصولات دامی فاسد در این بازدید ها شناسایی شده است و از گردونه مصرف خارج شده است.

وی افزود: دامپزشکی دارای سطح کاری وسیعی است و نقش اصلی در سلامت انسانها را در کشور بر عهده دارد.

وی ادامه داد: نظارت های دامپزشکی از سطح روستا گرفته تا سطح شهرها ادامه دارد.

بسیاری از ساختمان های دامپزشکی این استان در شهرستانها فرسوده هستند

مدیر کل دامپزشکی استان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه اگر نظارتها در جوامع دارای دام وجود نداشته باشند، بسیاری از بیماریها شیوع پیدا می کند، بیان کرد: در شهرها زندگی با دام در حال افزایش است و می توان نگهداری دام از جمله ماهی های زینتی و نگهداری پرندگان را در این حوزه طبقه بندی کرد.

وی ادامه داد: اگر نظارتهای دامپزشکی در این خصوص وجود نداشته باشد بسیاری از بیماریها مشترک بین انسان و دام شیوع پیدا می کند و سلامتی انسان را در خطر قرار می دهد.

وی اذعان داشت: بسیاری از ساختمان های دامپزشکی این استان در شهرستانها فرسوده هستند که ضرورت دارد مورد توجه قرار گیرند و نوسازی شوند.

مدیر کل دامپزشکی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به تخصیص اعتبارات مناسب در حوزه دامپزشکی ادامه داد: امیدواریم با تخصیص مناسب اعتبارات بسیاری از مشکلات دامپزشکی این استان حل شود.

وی در ادامه با اشاره به بیکاری دامپزشکان، ادامه داد: بیکاری دامپزشکان یکی از مشکلات مهم در استان چهارمحال و بختیاری است که باید در راستای حل این مشکل تلاش بسیار کرد.