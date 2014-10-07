وقتی کلاشینکف جای اسباب بازی را می گیرد/ 300 کودک برای تروریست شدن آموزش می بینند

تروریست های داعش در مناطق تحت کنترل خود آموزش کاربرد سلاح به کودکان را در دستور کار قرار داده اند، این امر موجب شده این کودکان به جای مشغول شدن با اسباب بازی، سرگرم بازی با سلاح های کشنده مانند کلاشینکف شوند. "توماس اشمیدینگر" کارشناس مسائل سیاسی از دانشگاه وین در این رابطه به روزنامه اشتاندارد اتریش می گوید: داعش هزینه زیادی را در راه تبلیغات برای نسل جدید صرف کرده است.

همچنین "لیلا زروگو" نماینده سازمان ملل در امور کودکان در گزارشی که در ماه سپتامبر در خصوص فعالیت های داعش به نگارش درآورده می نویسد این تروریست ها کودکان را از سن 13 سالگی وامی دارند که سلاح در دست گرفته و به نگهبانی در مناطق خطرناک و بازداشت کردن غیرنظامیان بپردازند. بدتر از این اقدامات، استفاده از کودکان به عنوان عاملان حملات انتحاری توسط تروریست ها است.

همانطور که اخیرا روزنامه انگلیسی تلگراف گزارش داد داعش با ایجاد پایگاه آموزش ایدئولوژی و نظامی در حومه استان الرقه سوریه و نامگذاری "کمپ شریعت" بر روی آن کودکان و نوجوانان را با اهداف به اصطلاح ایدئولوژیک خود آشنا کرده و به آنها آموزش نظامی می دهد. "ابراهیم الرقوی" از فعالان سوریه ای در تشریح فعالیت این پایگاه می گوید: پس از آنکه کودکان کار با کلاشینکف و آر پی جی را آموختند، به دو گروه تقسیم می شوند؛ گروهی برای نبرد در جبهه ها آماده شده و گروه دیگر آموزش حمله انتحاری می بینند.

این در حالی است که این کودکان برای فارغ التحصیل شدن از این دوره آموزشی باید توانایی های خود را به شکل عملی نشان دهند. برای این کار آنها باید یک زندانی را شکنجه کرده و یا به قتل برسانند. بیشتر این کودکان فرزندان تروریست هایی هستند که از کشورهای دیگر به سوریه آمده اند. با این حال مواردی نیز گزارش شده که کودکان از مناطق مختلف ربوده شده و به این اردوگاه آورده می شوند. برای این کار در بیشتر موارد سرویس های مدارس مورد حمله قرار می گیرند.

فعالان شمار کودکانی را که به این شیوه در حال آموزش دیدن در پایگاه آموزشی داعش هستند، حدود 300 نفر عنوان می کنند. این امر نشان می دهد تروریست های برای ایجاد یک نسل تروریست های جدید برنامه ریزی کرده اند. اشمیدینگر با تشبیه این اقدام با اقدامات دوران ناسیونال سوسیالیست ها در آلمان می افزاید: قدرت نازی ها تنها چند سال دوام داشت و در نهایت به یک رویارویی بزرگ نظامی با جهان انجامید. وی ضمن دادن هشدار در مورد ادامه فعالیت های داعش، بر لزوم سرکوب هر چه سریعتر تروریست ها و پایان دادن به این گونه اقدامات تاکید می کند.