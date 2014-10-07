رهبرکره شمالی در پیونگ یانگ نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یون هاپ، وزیر دفاع کره جنوبی گفت کیم جونگ اون رهبر کره شمالی ظاهرا در خارج از پیونگ یانگ پایتخت این کشور به سر می برد.

هان مین کو در دیدار گروهی از نمایندگان پارلمان کره جنوبی با اشاره به ظاهر نشدن رهبر کره شمالی در انظار عمومی در یک ماه گذشته، گفت :تا آنجا که من می دانم ، کیم در محل معینی در شمال پیونگ یانگ به سر می برد.

شایان ذکر است دیده نشدن رهبر کره شمالی در انظار عمومی و چند نفر از نزدیکان وی در یک ماه گذاشته شایعاتی را مبنی بر وخیم بودن وضع جسمانی وی و یا کودتا در این کشور را تقویت کرده است.

