زیر ساختهای فرهنگی حوزه کودکان در خراسان جنوبی مطلوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا صمدی ظهر سه شنبه در نشست خبری با بیان اینکه با یک رویکرد جدید باید به دغدغه های کودکان نگریسته شود؛ اظهارکرد: مسئولان وظیفه دارند برای فعال کردن و شکوفا شدن استعدادهای آنها تلاش کنند.

وی با اشاره به اینکه کودکان سرمایه های اصلی کشور هستند و به عنوان آینده سازان باید به آنها توجه ویژه داشت، افزود: در مباحث آموزشی کودکان باید تلاش‌های جدی تری در کشور انجام شود.

وی با بیان اینکه باید حس‌محوری کودکان به سمت تفکر خلاقانه سوق داده شود، عنوان کرد: موفقیت آینده جامعه و کشور در گرو داشتن فرزندانی خلاق و مستعد است.

صمدی بر توجه به رشد و پرورش کودک در اوقات فراغت تاکید کرد و گفت: تربیت و شخصیت کودکان در فعالیت های فرهنگی و هنری آنها در جامعه شکل می‌گیرد.

شرایط غنی سازی اوقات فراغت کودکان در خراسان جنوبی فراهم نشده

مدیرکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه باید زیر ساتهای لازم برای غنی سازی اوقات فراغت کودکان مورد توجه مسئولان باشد، بیان داشت: متاسفانه در خراسان جنوبی امکانات، تجهیزات و شرایط لازم برای غنی سازی اوقات فراغت کودکان و نوجوانان فراهم نشده است.

وی با اشاره به اینکه باید در حوزه کودکان و نوجوانان باید به تمام ابعاد جامعه توجه شود؛ تصریح کرد: آگاه سازی در زمینه توانمندی های کودکان در حوزه های فعالیت‌های اقتصادی، فرهنگی، هنری و اجتماعی توسط رسانه ها دنبال شود.

صمدی ازعملکرد دستگاه‌های فرهنگی استان در حوزه کودک و نوجوان انتقاد کرد و افزود: زیرساخت‌های فرهنگی ویژه کودکان و نوجوانان در استان مطلوب نیست.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه هنوز یک پارک و یا خیابان و مجله مخصوص کودکان در شهر بیرجند به عنوان مرکز استان نداریم؛ تصریح کرد: ساختار رسمی در بحث کودکان و نوجوانان در سطح استان وجود ندارد.

وی احداث مجتمع فرهنگی هنری ویژه کودکان و نوجوانان استان را از نیازهای ضروری استان در حوزه کودکان دانست و ادامه داد: علی رغم اینکه ساخت این مجتمع از مصوبات سفرهای دولت قبل بوده اما هنوز اقدام اجرایی برای آن انجام نشده است.

عضویت 20 هزار کودک در کانون های فرهنگی و هنری کودکان

مدیرکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی با اشاره به فعال بودن 12 مرکز فرهنگی هنری کودکان و نوجوانان در سطح استان تصریح کرد: چهار کتابخانه سیار کودکان نیز در سطح روستاهای استان فعال است..

وی با اشاره به عدم وجود کانون فرهنگی و هنری کودکان و نوجوانان در دو شهرستان خوسف و زیرکوه اظهارکرد: حدود 20 هزار کودک عضو کانون های فرهنگی هنری کودکان و نوجوانان استان هستند.

به گفته وی در سال جاری هزار و 200 کودک به اعضای کانون های استان اضافه شده اند.

صمدی از برگزاری 9 هزار و 300 فعالیت فرهنگی هنری در کانون‌های استان طی شش ماهه نخست امسال خبرداد: 104 کودک و نوجوان از این برنامه‌ها استقبال کردند.

مدیرکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی از برگزاری هفدهمین جشنواره قصه‌گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی همزمان با هفته کودک خبر داد و گفت: پنج اثر فیلم و انیمیشن کودکان و نوجوانان عضو کانون در هفته کودک رونمایی خواهد شد.