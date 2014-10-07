مجمع مردمي توسعه و ترويج قرآن كريم در گیلان تشكيل شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علي نجفي عصر سه شنبه در ستاد عالي سي و هفتمين دوره مسابقات قرآني گيلان در رشت بر تربيت مربيان قرآني و سرمايه گذاري لازم در اين بخش تاكيد كرد و افزود: زمينه اي باید فراهم تا برگزاري نشست هاي ترجمه و تفسير در مساجد بيشتر شود.

وی بر آموزش و تعليم مفاهيم قرآن از دوران پيش دبستاني و مقاطع بالاتر تحصيلي تاكيد كرد و اظهارداشت: فرهنگ سازي در زمينه آموزش حفظ، مفاهيم، ترجمه، تفسير و قرائت قرآن از جمله موارد مهمي به شمار مي رود كه بايد به این مهم توجه ويژه اي داشته و برای تحقق اين مهم تلاش كنند.

نماينده عالي دولت در گيلان قرآن را درس زندگي براي تمامي سنين دانست و گفت: قرآن دریایی از معرفت الهي است كه با هر ميزان سواد قابل بهره گيري و استفاده است و هركس مي تواند به اندازه وسع، توان و عنايت الهي از آن بهره گيرد.

وی با بيان اينكه ظرفيت عظيمي در بخش قرآن وجود دارد، افزود: چشم انداز فعاليت هاي قرآني را باید به خوبي ترسيم كرد.

نجفي اظهار داشت: در سالي كه به نام فرهنگ مزين شده بايد به مراتب بيشتر از گذشته برای نهادينه كردن فرهنگ قرآني در جامعه تلاش كرد.

وی اظهار امیدواری کرد: جامعه اسلامي بتواند با نزديكي به قرآن اين كتاب انسان ساز و هدايت گر به جايگاه اصلي استقلال در انديشه دست يابد.

نجفي قرآن كريم را غني ترين كتاب عالم بشريت در تعليم و تربيت انسان ها دانست و افزود: قرآن محور وحدت مسلمين جهان است و بايد برای اهداف عاليه قرآن كريم تلاش كرد.

دبير ستاد عالي سي و هفتمين دوره مسابقات قرآني استان گيلان هم گفت: گرايش جوانان و نوجوانان به قرآن كريم در عصري كه قدرت هاي استكباري با تمام قوا به مبارزه به ارزش هاي معنوي پرداخت و سعي در اشاعه بي بندو باري و فحشا در ميان جوانان دارند امري مبارك و از الطاف الهي است.

حجت الاسلام والمسلمين ولی عادلي افزود:با حمايت استاندار گيلان در سال گذشته بيش از 60 هزار نفر در مسابقات قرآني استان گيلان شركت كردند كه اين آمار در مدت مشابه قبل هفت هزار نفر بود.

وي همچنین كسب رتبه سوم كشوري حفظ قرآن كريم در مقطع شكوفه ها در بخش خواهران، كسب رتبه چهارم حفظ 20 جزء قرآن كريم در مقطع شكوفه ها در بخش برادران، كسب رتبه پتجم در بخش اذان و راهيابي دو نفر از قاريان استان بعداز گذشت 18 سال به فينال مسابقات قرائت قرآن در بخش بزرگسالان را از جمله افتخارات استان در سال گذشته عنوان كرد.

مديركل تبليغات اسلامي استان نيز دراين نشست با بيان اينكه گيلان از ظرفيت بالايي در بخش قرآن برخوردار است، افزود : پيشكسوتان فراوان قرآن و استادان خوب و صاحب نظر در استان وجود دارد و جلسات قرآن خوبي در مساجد و برخي از مراكز ديني مشغول به فعاليت است.

حجت الاسلام والمسلمين جمال ياري خواستار تشكيل كميته اي براي هماهنگي برای پيشبرد اهداف قرآني شد.

مدیر حوزه های علمیه استان گیلان نيز در اين نشست با بيان اينكه توجه به مفاهيم قرآن بسيار مهم است، گفت: در بحث گسترش فرهنگ قرآني نبايد فقط به آموزش قرائت و تجويد اكتفا کرد بلكه براي مقابله با آسيب هاي اجتماعي نيازمند برگزاري نشست هاي فهم مفاهيم وتفسير قرآن در مساجد و بقاع متبركه بود.

حجت الاسلام و المسلمين محمد لاکانی افزود: مركز قرآن و عترت حوزه علميه آماده است در برگزاري اين نشست ها كمك كند.