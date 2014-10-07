استان زنجان در زمره امن ترین استان های کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا صالحی بعد از ظهر سه شنبه در همایس ترافیک در استان زنجان افزود: با بیان اینکه استان زنجان به لحاظ بروز بسیاری از جرایم در صفر قرار دارد افزود: استان زنجان با توجه به برخورداری از امنیت بالا و پایدار از استانهای مستعد در حوزه سرمایه گذاری است.

وی در ادامه لزوم توجه به حوزه رانندگی در استان زنجان را مورد تاکید قرار داد و با بیان اینکه در حال حاضر با چالش در این حوزه مواجه هستیم ادامه داد: آستانه تحمل در انسانها موجب شده است شاهد تصادفات بی رویه در داخل و خارج شهر باشیم.

سردار صالحی ادامه داد: با رعایت آرامش می توانیم نشان دهیم تا چه اندازه به فرهنگ عمومی ارزش قائل هستیم.

با بیان اینکه رانندگی جزوی از شخصیت انسانها محسوب می شود افزود: رانندگان باید فرهنگ رانندگی را رعایت کرده و فرهنگ رانندگی را به عنوان یک اصل مهم در اولویت مهم برنامه ریزیها قرار دهند.

سردار صالحی با اشاره به اینکه درست رانندگی کردن از مزایای بالایی برخوردار است افزود: با رانندگی درست جامعه و مردم آرامش را به خود هدیه می کنند.

فرمانده نیروی انتظامی استان زنجان با بیان اینکه آموزش های مربوطه در رانندگی بسیار مهم است افزود: این آموزش ها موجب شده در سطح شهر تصادفات بسیار کاهش یابند.

سردار صالحی استان زنجان را امروزه متعلق به جهان اسلام دانست و اظهار کرد: کسانی که امروزه در استان پرچم دار شور و شعور حسینی هستند ازنحوهرانندگی رانندگان ما قضاوت خواهند کرد که به قانون چگونه عمل می کنند.

وی گفت: برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده مسئولین باید بیش از پیش تلاش کنند.

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به اینکه همه مردم باید پلیس درونی خود را تقویت کنند تصریح کرد: باید به سمتی حرکت کنیم که با کاهش حضور فیزیکی پلیس در راهور همراه باشیم و همه مردم به جای لمس کردن پلیس در جاده ها آن را حس کنند.

سردار صالحی با تاکید بر کاهش تصادفات افزود:با حرکت کردن به سمت فناوری جدید و کمک رسانی برای بستن کمربند های ایمنی،تصادفات را به حداقل برسانیم.

وی گفت: سرعت شرکت های بیمه در خدمات رسانی باید از پلیس جلوتر باشد تا موجب کاهش نارضایتی های مردم باشند.