بازار روسيه فرصت خوبي براي صادرات محصولات شيلاتي است/ تسهيلات هزار ميلياردي براي پرورش ماهي در قفس

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صالحی بعد از ظهر سه شنبه در نشست ستاد توسعه شیلات استان هرمزگان با بيان اينكه تمام شهرهای مهم دنیا و مناطق آباد ساحلی و در كنار دريا هستند اما در کشور ما اين مسئله برعکس است، عنوان كرد: از نکات کلیدی كه در هرمزگان باید به آن پرداخته شود اين است که سواحل نیلگون خلیج فارس بايد آبادترین نقاط کشور باشند و اين استان مي تواند بهترين بنادر و مجتمع های آبزی پروری را داشته باشد كه در سند توسعه استان باید به این موضوع پرداخته شود.

وي در ادامه به تامین 50 درصد پروتئین دنیا از طریق آبزی پروری اشاره كرد و افزود: این رقم در کشور ما حدود 40 درصد است که باید سهم آبزی پروری در تامين پروتئين را افزایش دهیم و همچنين متوسط مصرف آبزيان در دنیا بیش از 19 کیلوگرم است اما در کشور ما مصرف سرانه آبزیان حدود هشت کیلوگرم است.

رئیس سازمان شیلات ايران افزود: استان هرمزگان در بخش شیلات و کشاورزی می تواند جایگاه ویژه ای داشته باشد و هم اكنون كه ما در حال تنظیم بودجه 94 و تدوین برنامه ششم توسعه هستیم بايد جايگاه و اعتبارات ويژه اي براي اين استان در اين بخش ديده شود.

صالحي تصريح كرد: از سوي صندوق توسعه ملی هزار میلیارد تومان برای پرورش ماهی در قفس از طريق بانک کشاورزی اختصاص داده شده که درخواست داريم پرونده هاي متقاضيان اين بخش سریعتر آماده و ارسال شود چون بستر خوبي برای پرداخت تسهیلات فراهم شده است و استان هرمزگان مي تواند بیشترین سهم را در جذب اين تسهيلات داشته باشد.

وي با اشاره به طرح احیای جزایر و سواحل، بيان داشت: در جزایر فارور و قشم تحولات بزرگي دنبال می شود و همچنين بنیاد مستضعفان آمادگی کامل خود را برای سرمایه گذاری و حمايت در زمينه پرورش ماهي در قفس اعلام كرده است.

رئیس سازمان شیلات ايران با بيان اينكه در توسعه سواحل مکران آبزیان بايد جایگاه اساسی داشته باشد، اضافه كرد: استان هرمزگان با وجود داشتن ظرفيت هاي خوب در زمينه میگو عقب است و اگر دیر بجنبد از استانهاي خوزستان و سیستان و بلوچستان هم عقب خواهد افتاد.

صالحي گفت: همچنين توافق دیگری را با بانک کشاورزی داشته ايم تا از منابع داخلی بانک با نرخ 17 درصد به بخش شيلات كمك شود و براي كمك به بخش ماشين آلات و شناورها نيز تسهيلاتي در نظر گرفته شده است.

وي بر لزوم اصلاح روش های صید تاكيد كرد و افزود: باید به سمت استفاده از روش های نوین صید حركت كنيم و از ظرفیت جزایر برای روش های نوین صید از جمله صید با قلاب باید استفاده شود.

رئیس سازمان شیلات ايران خواستار توسعه شناورهای پشتیبان و عملیاتي شدن اين طرح در هرمزگان شد كه موجب افزايش ارزش افزوده آبزيان خواهد شد.

همچنين در حاشيه اين نشست، معاون وزير جهاد كشاورزي و رئیس سازمان شیلات ايران در جمع خبرنگاران با بيان اينكه هرمزگان دومين استاني است كه ستاد توسعه شيلات آن تشكيل شده است، اظهار داشت: بحث تقويت يگان حفاظت از منابع شيلات يكي از مواردي است كه به طور جدي براي بهبود ساختار آن از طريق معاونت هاي برنامه ريزي و منابع انساني رئيس جمهوري پيگيري هاي لازم صورت گرفته است و ديگر برنامه در اين زمينه نيز استفاده از سيستم هاي كنترل از راه دور و ماهواره اي است.

وي ادامه داد: در حال حاضر حدود 40 درصد توليدات شيلاتي كشور از طريق آبزي پروري است كه قطعا بايد سهم اين بخش افزايش پيدا كند و در زمينه صيد نيز صيد در آبهاي دور و عميق افزايش بيشتري خواهد يافت.

صالحي با بيان اينكه در زمينه پرداخت تسهيلات بانكي براي سرمايه گذاري در زمينه آبزي پروري و صنايع شيلاتي هيچ محدوديتي وجود ندارد، عنوان كرد: در تفاهم نامه صندوق توسعه ملي با وزارت جهاد كشاورزي دو هزار و 500 ميليارد تومان تسهيلات براي كل بخش كشاورزي در نظر گرفته شده كه شيلات نيز در آن سهم دارد و علاوه بر آن هزار ميليارد تومان نيز سهم اختصاصي براي پرورش آبزيان در قفس است.

رئیس سازمان شیلات ايران در ادامه بازار كشور روسيه را يكي از فرصت هاي خوب براي صادرات آبزيان دانست و بيان داشت: روسيه بيش از هزار تن محصولات شيلاتي از اروپا وارد مي كرد و سال گذشته مجموع صادرات محصولات شيلاتي كشور ما 70 هزار تن بود كه ما مي توانيم هم اكنون خلا محصولات شيلاتي روسيه را با صادرات به اين كشور پر كنيم.

وي خاطرنشان كرد: استان هرمزگان نيز با توجه به تفاهم خواهرخواندگي كه با بندر آستاراخان روسيه دارد مي تواند نقش اول را در صادرات محصولات شيلاتي به كشور روسيه ايفا كند.