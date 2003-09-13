بازيكنان جديد پيكان هنوز انتظارات را برآورده نكرده اند

دكتر بيژن ذوالفقار نسب سرمربي پيكان درگفت وگو با خبرنگار" مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود: ما درشروع ليگ هستيم و بازيكنان جديد ما عليرغم تجربه خوبي كه دارند هنوز نتوانسته اند خود را با سايربازيكنان هماهنگ كنند. آنها به گذشت زمان وبازي هاي بيشتري نيازدارند تا بتوانند ازتمام توانايي هايشان درجهت موفقيت پيكان استفاده كنند.

ذوالفقار نسب ادامه داد: بهنام سراج، اسماعيل حلالي و محمود خرمزي از بازيكنان خوب و با تجربه فوتبال ما هستند اما به خاطر فرصت كوتاهي كه همراه پيكان بوده اند هنوز نتوانسته اند كارايي لازم را داشته باشند وانتظارات را برآورده كنند.

سرمربي پيكان درمورد عملكرد ضعيف حسن مرادي در بازي مقابل ذوب آهن گفت: متاسفانه آن بازي يكي ازبدترين روزهاي دروازه بان ما بود وگرنه او درتمرينات پيكان بسيار خوب كار كرد. بااين حال اين احتمال وجود دارد كه دربازي مقابل فولاد از دروازه بان ديگري (مهدي واعظي) استفاده كنيم.

ذوالفقارنسب درپايان صحبتهايش گفت: بدون شك بازي كردن درمقابل فولاد آنهم درهواي گرم اهوازكارسخت ودشواري است، اما اميدوارم بازيكنان ماباتلاش بيشتربتوانند بادست پرازميدان خارج شوند.