صادرات 147 میلیون دلاری کالا از همدان/ حجم مبادلات خارجی 81 میلیون دلار بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا متین بعدازظهر سه شنبه در جلسه توسعه صادرات استان همدان اظهار داشت: 70 میلیون دلار سنگ آهن نیز صادر شده است که در مجموع صادرات استان همدان در شش ماه گذشته به 147 میلیون دلار می رسد.

حمید رضا متین با بیان اینکه سال گذشته 69 میلیون دلار صادرات در شش ماه نخست از استان همدان انجام شده بود، عنوان کرد: در شش ماه نخست امسال بخش کشاورزی 19 میلیون دلار، صنایع دستی چهار میلیون 700 هزار دلار و در بخش مواد شیمیایی بیش از پنج میلیون دلار صادرات انجام شده و باقی صادرات مربوط به بخش صنعت و معدن است.

وی با بیان اینکه امسال 42 میلیون دلار صادرات در بخش سیب زمینی انجام شد که درصد کمی از صادرات از استان همدان بوده است، ادامه داد: محل دپو های سیلیس شناسایی، صورت جلسه و امضا شد و باید فرآوری و سپس از استان خارج شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با بیان اینکه در بخش سیلیس 131 هزار تن از استان همدان صادرات انجام شده است، بیان کرد: در بخش سیلیس 75 واحد کشور از سوی استان همدان تغذیه می شود و سیلیس به صورت خام از استان خارج نشده است.

متین با بیان اینکه حجم مبادلات خارجی استان 81 میلیون دلار بوده است، اضافه کرد: تا پایان مهر ماه حدود سه میلیون دلار در بخش فرش صادرات خواهیم داشت.

مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان همدان نیز در ادامه با بیان اینکه نمایشگاه اکسپوی 2015 در ایتالیا برگزار خواهد شد، اظهار داشت: نمایشگاه اکسپو هر پنج سال یکبار در یک کشور برگزار می شود و سال 2010 در چین برگزار شد و سال 2020 در دوبی برگزار خواهد شد.

حسین الماسی با بیان اینکه در اکسپوی 2015 جمهوری اسلامی ایران فضای خوبی در حال ساخت دارد و محل آن نزدیک غرفه ایتالیا است، عنوان کرد: مکانی که به ایران اختصاص داده شده میلیون ها بازدید کننده خواهد داشت.

وی با بیان اینکه نمایشگاه اکسپو به مدت شش ماه برگزار و از ماه می آغاز می شود، افزود: محوریت این نمایشگاه محیط زیست با کالاهای مرتبط با این حوزه است که ابراز تمایل به صنایع دستی و مواد غذایی ایران کرده اند.

مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان همدان با بیان اینکه در جلسه ای مقرر شد محوریت ایران بر روی صنایع دستی گذاشته شود، ادامه داد: فرصت خوبی است که انجمن صنایع دستی و میراث فرهنگی این موضوع را جدی بگیرند چراکه می تواند بازاری مستمر باشد.