توسعه اقتصادی و کارآفرینی در روستاها رویکرد بخشداری مرکزی رشت است

به گزارش خبرنگار مهر، منا ابروفراخ عصر سه شنبه در روستای کتیگر آقا سید شریف بخش مرکزی شهرستان رشت با گرامیداشت یاد و خاطره هشت هزار شهید استان گیلان و روز روستا افزود: روستاها به لحاظ اقتصادی و اجتماعی اهمیت بسیاری دارند که باید به این مهم توجه ویژه ای داشت.

وی اظهار داشت: برنامه ریزی ها باید به گونه ای انجام شود تا روستاها مرکز تولید فراوان محصولات باشند که این مسئله دست یافتنی است.

بخشدار مرکزی شهرستان رشت ادامه داد: تلاش می شود تا بر ساخت و سازهای روستایی نظارت بیشتری صورت گیرد و مسائل فنی و ایمنی به طور کامل رعایت شود.

وی با بیان اینکه حفظ سلامت و ایمنی افراد مهم است، گفت: با بهره گیری از کارشناسان فنی در ساخت و ساز روستایی از آسیب های ناشی از وقوع زلزله و دیگر تهدیدها کاسته می شود.

ابروفراخ افزود: با توجه به اینکه در اکثر مواقع میزان هزینه های خانوارهای روستایی از درآمد آنها بیشتر بوده بنابراین باید راهکاری اتخاذ شود تا توان اقتصادی آنها افزایش یابد.

وی با اشاره به اینکه هدف اصلی دولت تدبیر و امید در روستاها توسعه اقتصادی پایدار است، اظهار داشت: بر این اساس کارآفرینی و توسعه اقتصاد روستایی در اولویت برنامه های بخشداری مرکزی رشت است.

بخشدار مرکزی شهرستان رشت از دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستاهای این بخش درخواست کرد که در تصمیم گیری ها از مشورت اهالی روستا بیش از پیش بهره مند شوند.

وی یادآور شد: دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستاهای بخش مرکزی باید اعتبارات اختصاص یافته را با اولویت و مناسب هزینه کنند تامردم از خدمات آن برخوردار شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه باحضور فرماندار شهرستان رشت و بخشدار مرکزی این شهرستان به همراه سایر مسئولان شهرستانی به طور همزمان 16 طرح هادی روستایی رشت افتتاح شد و خیابان آزادگان روستای کتیگر آقا سید شریف نیز مورد بهره برداری قرار گرفت.