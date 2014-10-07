خشکسالی 1540 میلیارد تومان به خراسان جنوبی خسارت زد

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم ولی پور مطلق بعدازظهر سه شنبه در نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران استان که با حضور رئیس سازمان مدیریت بحران کشور برگزار شد؛ اظهارکرد: بخش کشاورزی استان در صورت مدیریت صحیح خشکسالی می تواند وضعیت مطلوب را داشته باشد.

وی با بیان اینکه به بخش کشاورزی به صورت بیمار در حال موت نباید نگاه کرد، تصریح کرد: اگر اعتبار باشد و به صورت صحیح برنامه ریزی کنیم می توانیم شرایط مطلوبی را در این بخش داشته باشیم.

وی به میزان کل فعالیت های اقتصادی در بین سالهای 83 تا 85 اشاره کرد و افزود: بهره وری در این سالها بین 2.62 تا 2.88 بوده که این شاخص در خراسان جنوبی 2.35 تا 2.83 درصد بوده است.

وی با اشاره به اینکه شاخص بهره وری بخش کشاورزی استان در سال 90 برار با شاخص کشوری بوده است، گفت: در حوزه باغبانی شاخص استان حتی بالاتر از میزان کشوری بوده است.

وی گفت: علی رغم اینکه خراسان جنوبی بیش از 15 سال با خشکسالی دست و پنجه نرم کرده است اما از شاخص های کشوری در بهره وری عقب نبوده است.

وی ارزش افزوده بخش کشاورزی استان را 23.45 درصد ذکر کرد و ادامه داد: 189 هزار هکتار سطح زیر کشت محصولات زراعی استان است.

59 درصد سطح خراسان جنوبی درگیر خشکسالی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه 35.2 درصد اشتغال استان در بخش کشاورزی است، عنوان کرد: در سال زراعی 92-93 میزان بارندگی در استان 106.5 میلی متر بوده که نسبت به سال قبل آن 35 درصد کاهش داشته ایم.

ولی پور مطلق با بیان اینکه 59 درصد سطح استان درگیر خشکسالی است، گفت: 27 درصد سطح استان با خشکسالی حاد دست و پنجه نرم می کند.

وی با اشاره به وجود 11 هزار و 740 منبع آبی در استان گفت: خشکسالی ها 366 میلیارد و 820 میلیون ریال به منابع آب استان خسارت وارد کرده است.

وی میزان خسارات خشکسالی به تولیدات کشاورزی استان را 851 میلیارد و 600 میلیون تومان ذکر کرد و گفت: 204 میلیارد 500 میلیون تومان نیز به منابع طبیعی استان بر اثر خشکسالی خسارت وارد شده است.

به گفته وی مجموع خسارات وارده به استان بر اثر خشکسالی یک هزار و 540 میلیارد تومان برآورد شده است.

وی تاکید کرد: پس از 15 سال خشکسالی پیاپی راه برون رفت از مشکلات را یاد گرفته ایم اما دست استان برای اجرای برنامه ها خالی است.

ولی پور مطلق با بیان اینکه در بخش کشاورزی برنامه های بلند مدت، میان مدت و بلند مدت برنامه ریزی شده است، گفت: برای مقاوم سازی استان در برابر خشکسالی ها در یک برنامه دو ساله به 210 میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.