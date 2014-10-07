تمامی مناطق روستایی و شهری ایلام صاحب کدپستی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد طاهریان ظهر سه شنبه در دیدار با امام جمعه ایلام اظهار داشت: توسعه فعالیتهای پستی در استان ایلام در دستور کار قرار گرفته است که به این منظور پنج سرویس جدید به فعالیتهای پست استان اضافه می شود.

وی بیان داشت: این سرویسها در راستای توسعه فعالیتهای پستی در استان ایلام در مناطق شهری و روستایی است.

این مسئول بیان داشت: به همین منظور تا پایان سال جاری و سال آینده تمامی مناطق روستایی و شهری استان ایلام از کدپستی برخوردار منی شوند و هم اکنون نیز 240 هزار کدپستی در استان صادر شده است.

وی عنوان کرد: این اقدام مهم منجر به توسعه فعالیتهای پستی و زمینه ارائه خدمات بهتر به مردم در تمامی بخشهای زندگی به خصوص در مناطق روستایی می شود.

طاهریانی بیان داشت:از مجموع 200 کشور جهان 192 کشور در این اتحادیه عضویت دارند و کشور ایران از 140 سال پیش که تعداد اندکی عضو داشته به عضویت این اتحادیه درآمده است.

وی بیان داشت: پست از 700 سال پیش وارد عرصه زندگی مردم در کشورهای اروپایی شده اما در کشورمان قدمت دو هزار و 500 ساله دارد و برخی مورخان نیز اعتقاد دارند مقوله پست در کشور مربوط به پنج هزار سال پیش و مربوط به دوران کوروش است.

