به گزارش خبرنگار مهر، شایان شاهمحمدی ظهر سه شنبه در مراسم معارفه دانشجویان جدید الورود با بیان اینکه بهبود امور رفاهی دانشجویان دانشگاه شهرکرد یکی از دغدغه های مهم است، اظهار داشت: بهبود امور تحقیقی و پژوهشی، بهبود امور رفاهی، پیگری برای حل کمبودها و... از مهمترین مواردی است که در حال پیگیری است.

وی ادامه داد: دانشگاه شهرکرد یکی از بهترین دانشگاههای کشور است که تاکنون توانسته در حوزه های مختلف عناوین بسیاری را کسب کند.

وی ادامه داد: اساتید و اعضای هئیت علمی این دانشگاه از بهترین اساتید کشور هستند که بسیاری از آنها در کشور شناخته شده هستند.

سرپرست دانشگاه شهركرد با بیان اینکه دانشگاه شهرکرد در بین 20 دانشگاه برتر کشور قرار دارد، عنوان کرد: این دانشگاه در زمینه قبول شدگان تحصیلات تکمیلی رتبه برتری دارد.

وی بیان کرد: تمام تلاش مسئولین دانشگاه ایجاد محیط سالم برای دانشجویان است تا بتوان استعداد های دانشجویان را در زمنیه های مختلف شکوفا کرد.

سرپرست دانشگاه شهركرد با اشاره به اینکه این دانشگاه در زمینه های ساختمان های ورزشی دارای جایگاه بالایی است، بیان کرد: وجود استخر شنا مجهز در این دانشگاه یکی از امتیاز های بزرگ دانشگاه به شمار می رود.

وی بیان کرد: دانشجویان باید با تلاش بسیار و بهره گیری از اساتید برجسته دانشگاه در کسب علم و دانش تلاش بسیار کنند تا در کنار این تلاشها کشور در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گیرد.

دانشگاه شهرکرد دارای هشت دانشکده است

معاون دانشجويي دانشگاه شهركرد نیز در این مراسم با آرزوی موفقیت برای دانشجویان، عنوان کرد: این دانشگاه دارای هشت دانشکده شامل کشاورزی، علوم پایه، دامپزشکی، فنی و مهندسی، هنر و... است.

عطاالله ابراهیمی ادامه داد: این دانشگاه همچنین دارای پژوهشکده فناوری جنین دام، مرکز تحقیقات آب، پژوهشکده زیست فناوری و... است.

وی با اشاره به اینکه این دانشگاه دارای مرکز رشد مجهز با امکانات بسیاری است، ادامه داد: زمینه توسعه کسب و کارها در واحد مرکز رشد این دانشگاه مهیا است.