566 پایگاه در استان ایلام برای جشن عاطفه ها آماده شد

به گزارش خبرنگار مهرف علی حسین احمدی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: جشن عاطفه ها همزمان با سراسر کشور فردا در نقاط مختلف استان ایلام برگزار می شود و تمام تمهیدات لازم برای این جشن تدارک دیده شده است.

وی بیان داشت: در مجموع 566 پایگاه در مدارس، اداره کمیته امداد استان و شهرستانها و پایگاه های بسیح در نطر گرفته شده است.

این مسئول بیان داشت: سال گذشته بیش از 640 میلیون تومان کمک به صورت نقدی و غیر نقدی در استان جمع آوری شد و امسال از مردم عزیر انتظار داریم که برای کمک به دانش آموزان بی بضاعت در این جشن شرکت کنند.

احمدی عنوان کرد: هم اکنون 10 هزار دانش آموز در سطح استان ایلام تحت پوشش کمیته امداد هستند که کمیته امداد به تنهایی قادر به تامین نیازهای این تعداد دانش آموز نیست و همه مردم و مسئولان باید همکاری کنند.

وی عنوان کرد: هدایای نقدی و غیر نقدی بین تمامی دانش آموزان بی بضاعت توزیع می شود که این مهم با همکاری آموزش و پرورش صورت می گیرد.