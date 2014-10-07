خراسان جنوبی 185 میلیون متر مکعب کسری ذخایر آبی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن امامی بعدازظهر سه شنبه در نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران استان که با حضور معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران برگزار شد، اظهارکرد: خراسان جنوبی با 120 میلیمتر بارندگی 50 درصد کمتر از میانگین کشوری بارندگی دارد.

وی با اشاره به وجود 11 هزار و 740 منبع آبی در استان تصریح کرد: یک میلیارد و 240 میلیون متر مکعب برداشت آب از منابع آبی استان انجام می شود.

وی با بیان اینکه پوشش گیاهی و مراتع استان بسیار ضعیف است، ادامه داد: بر اثر بارندگی کمترین نزولات جوی در استان سیل رخ می دهد.

وی با اشاره به اینکه روند خشکسالی ها در سالهای آینده در استان نیز پیش بینی می شود، گفت: بارندگی های که در استان خواهیم داشت نیز به شکل رگباری و متمرکز خواهد بود که راهکارهای مقابله با حوادثی چون سیل باید مورد توجه قرار گیرد.

کاهش 50 درصدی آبدهی قنوات استان

وی با اشاره به اینکه خشکسالی ها در استان موجب شده تا 500 روستای استان باتانکر آبرسانی شود، ادامه داد: میزان خروجی آب قنوات استان بر اثر خشکسالی های 15 ساله بیش از 50 درصد کاهش یافته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی تصریح کرد: میزان آبدهی قنوات استان در سال 87 حدود 690 میلیون متر مکعب بوده که در حال حاضر به 250 میلیون متر مکعب کاهش یافته است.

امامی با اشاره به اینکه بخش عظیمی از بارندگی ها استان به صورت روان آب از دسترس خارج می شود؛ ادامه داد: بخش زیادی از این روان آبها نیز به دلیل 460 کیلومتر مرز مشترک استان با کشور افغانستان از کشور خارج می شود.

وی بر توجه ویژه به ساماندهی رودخانه ها به منظور جلوگیری از خسارات تاکید کرد و افزود: تا کنون با اجرای پروژه ها از جمله سد سازی 60 میلیون متر مکعب از روان آبها در استان مهار شده است.

امامی گفت: با تکمیل پروژه های در دست اجرا 30 میلیون متر مکعب دیگر از این روان آب را نیز خواهیم توانست مهار کنیم.